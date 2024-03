María del Socorro, la boleadora de zapatos más longeva de San Luis

A veces el trabajo de las mujeres yace oculto, pero emerge cuando ellas se convierten en el principal sustento de sus familias. Cómo lo hace día con día María del Socorro Rivas Martínez, de 88 años de edad y quien desde hace 55 años ejerce el noble oficio de boleadora de zapatos.

Orgullosamente soledense, se ha convertido en la boleadora más longeva y activa del estado, en donde su silla de trabajo también ha sido testigo del esfuerzo que emplea para realizar la limpia del cerco y empeine de los zapatos de personas que a veces son indiferentes a su lucha diaria.

Porque no es fácil vivir en un mundo repleto de desigualdades, tampoco ser mujer en una sociedad inscrita en la violencia sistémica que obliga a mucha de ellas a salir adelante solas por sus hijos.

La señora Rivas Martínez, ha trabajo toda su vida en el jardín de la Plaza Principal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en donde ha visto pasar los años y emplear su fuerza física para desempeñar cualquier tipo de trabajo como es la limpieza de zapatos.

A tenido entre sus clientes a muchos presidentes municipales de Soledad de Graciano Sánchez, regidores y el ciudadano promedio que valora su trabajo.

Desde muy pequeña, la falta de oportunidades la atravesaron y obligaron a salir de casa en busca de nuevas oportunidades, viviendo su día a día entre la discriminación sutil de la gente que la obligó a madurar rápido ante la desgracia social que enfrentaba.

Pero eso no la detuvo. Encontró en este oficio un resquicio de paz, de autonomía, de autosuficiencia. Que le permitió no solo sacar adelante a sus padres, sino también a su propia familia.

Ella quien es de muy pocas palabras, consideró que el Día Internacional de la Mujer es un espacio para también reconocer que las mujeres siempre han luchado por sí mismas y que siempre, no importa el tiempo en el que se vida, han sido mujeres valientes que han enfrentado obstáculos que ni siquiera los hombres imaginan.

“Yo estoy muy orgullosa de lo que soy y del trabajo que tengo, puedo decirle que a mis 88 años de edad, soy una mujer que está satisfecha con lo que ha hecho. Me gusta trabajar también para mantenerme activa y que no piensen que por mi edad, no puedo seguir aportando algo”