Marchan mujeres en búsqueda de justicia por feminicidios en SLP

Las secuelas y el daño colateral que deja un feminicidio se convierte para las familias en un flagelo imborrable y permanente.

Por ello, este 14 de mayo decenas de ellas salieron a marchar para conmemorar por segundo año el “Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el Estado de San Luis Potosí”.

Una acción realizada para reinvindicar la memoria de todas aquellas mujeres que se enfrentan diariamente a esta violencia extrema de género.

El evento comenzó con la instalación de cruces frente al memorial "Karla Pontigo", una escultura que forma parte de la reparación simbólica del daño para las familias que, año tras año luchan por investigar este fenómeno de violencia sistemática y así poder obtener justicia por los casos de femincidio de sus hijas.

De esta manera colectivas de mujeres acompañantes Defensoras de los Derechos Humanos y Activistas, realizaron la lectura de un posicionamiento en el cual exigieron a los tres poderes del estado su cumplimiento como garantes de la vida, la dignidad, seguridad y libertad de las mujeres potosinas.

"Señor Gobernador, usted tiene un gran problema que no ha querido voltear a ver con seriedad. En estos meses no ha querido escuchar a las víctimas. Escuchar no es turnar un oficio para que alguien más nos atienda. Escuchar a las víctimas es reconocer las necesidades que tenemos", sentenciaron víctimas.

Demandas ciudadanas que reclaman justicia y verdad ante los hechos de muertes violentas de mujeres dentro de esta estructura social desprovista de humanismo y empatía para quienes enfrentan el feminicidio de una familiar.

En dicho comunicado sentenciaron las omisiones que rodean las diligencias de investigación por el delito de feminicidio en el estado y como esto también contribuye a que la violencia estructural siga vulnerando los derechos de las familias víctimas y por supuesto los de todas las mujeres asesinadas.

Por ello también solicitaron al fiscal general José Luis Ruiz Contreras no de una respuesta generalizada a las víctimas ante la falta de voluntad política para dar seguimiento a las investigaciones de muertes violentas de mujeres en el estado.

La colectiva "Por ellas, por nosotras y por todas", una organización que está conformada por madres y padres de familia víctimas indirectas de femincidio, fue a la cabeza de la marcha; la cual recorrió parte del Centro Histórico en donde resonaron los reclamos por la falta de interés genuino al acceso a la justicia y en dónde también expusieron los agravios e impunidades cometidas por las instancias gubernamentales y organismos públicos autónomos.

Luego de esto, a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo un acto de "micrófono abierto" donde algunas madres exhibieron parte de los procesos revictimizantes que han padecido a nivel institucional al hacer frente al feminicidio de sus hijas.

Una de las tantas formas de violencia que enfrentan las familias víctimas y que de alguna manera expone la arbitrariedad que existe en las investigaciones de feminicidios en el Estado.

Un contexto que ha derivado en la lucha social permanente de aquellas madres y padres que buscan que esta impunidad cese y los Feminicidios de sus hijas resulten en vinculaciones y sentencias condenatorias justas y largas.

Los testimonios de las familias dieron claridad a sus exigencias y evidenciaron una grave situación en dónde las autoridades de justicia no responden a las necesidades de las víctimas; obligando a la ciudadanía a movilizarse para exigir ética, honestidad y responsabilidad para atender debidamente los delitos de feminicidio.

Las familias Pontigo Luccioto, Viramontes Cruz, Reséndiz García, Hipólito Jiménez, Rodríguez Rojas, Morán Rodríguez, Barrón González, Alonso Rodríguez, entre otras, son la ejemplificación de cómo las víctimas también son sujetos de derecho tanto individual como colectivo y cómo sus impugnaciones también resultan en acuerdos y alianzas en beneficio de todas y todos.

Esta marcha no solamente expuso el futuro incierto de las familias víctimas, sino también que gracias a su lucha es posible combatir actos de impunidad para así visibilizar los vacíos de legalidad entorno a los Feminicidios en San Luis Potosí.

