Manuel Velazco acompañó a Ricardo Gallardo a celebrar el aniversario de su triunfo

Este lunes se llevó a cabo el magno evento para celebrar el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia del PVEM y PT, que los llevó a ganar la gubernatura de San Luis Potosí hace dos años, y aunque se anunció que ahí se llevaría a cabo una "Asamblea Informativa" encabezada por Manuel Velasco Coello, el Senador con licencia hizo mutis y no pronunció palabra en el evento.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El ex gobernador de Chiapas por ese partido y también "corcholata" rumbo a la elección federal del 2024 finalmente no figuró en el escenario donde hubiera podido dar su mensaje ante no menos de cincuenta mil personas.

A pesar de la invitación expresa del partido "a simpatizantes, militantes y público en general a la Asamblea Informativa y de Reflexión por la Defensa de la Transformación, que encabeza Manuel Velasco, México nos Une", no hubo, al menos ahí, reunión partidista ni discurso.

Aunque en todo momento el mandatario estatal estuvo acompañado por Velasco, incluso a su llegada, este se mantuvo a distancia y sin participar, mas que con su asistencia, en la celebración.