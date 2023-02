Mano de obra mexicana es única en el mundo: AMLO

México tiene condiciones excepcionales para la inversión en el mundo y grandes ventajas, se está desarrollando la industria y llegando la inversión extranjera, pero un factor fundamental que tiene el país, y que es nuestro gran tesoro, son los trabajadores de primera con los que contamos. La mano de obra en México es muy creativa y responsable, y no se consigue fácilmente en otras partes del mundo.

Así lo destacó el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en el marco del anuncio de inversión de BMW Group, en su planta ubicada en San Luis Potosí, quien además afirmó que, "la industria automotriz es un sector que trata bien a sus trabajadores, con sueldos justos y prestaciones, que es lo que buscamos, que la inversión llegue y se generen empleos bien pagados, como lo merece la fuerza laboral de nuestro país".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Este viernes 3 de febrero, la empresa alemana BMW Group comunicó de forma oficial que invertirán 800 millones de euros en la entidad potosina para producir autos eléctricos y baterías de alto voltaje para estos, convirtiéndose en la primera automotriz de esta cadena que fabricará vehículos y componentes eléctricos en Latinoamérica.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El mandatario federal aprovechó para agradecer la confianza del corporativo de BMW Group de seguir invirtiendo en nuestro país, y resaltó que la compañía tiene el éxito asegurado con la producción de autos completamente eléctricos, pues, las energías renovables son el futuro de la industria automotriz.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Va a llegar el día en el que no se van a poder vender vehículos que no sean producidos con energía renovable, porque ya todos los acuerdos que se están haciendo para la protección del medio ambiente y para enfrentar los problemas del cambio climático, están exigiendo que ya no se utilicen energías fósiles… El futuro está en los carros eléctricos; qué bien que ustedes se están adelantando y que tienen esa visión", agregó.

Por su parte, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones y Exteriores del gobierno federal, aseveró que "el presidente López Obrador ha estado muy preocupado y ocupado para que México participe en tiempo y forma en la electromovilidad, y esto ha llevado a una serie de decisiones que están vinculadas a lo que nos congregó en este evento".

En primer lugar, dijo, el mandatario dispuso que se elevaran los compromisos, contribuciones y obligaciones de México para reducir la emisión de gases del efecto invernadero, y se generará el doble de energía limpia de lo que estaba programado para el año 2030. De manera simultánea, se ha promovido que diversas empresas de la industria automotriz puedan acelerar su producción de baterías y de vehículos eléctricos.

“Todas estas medidas tienen como objetivo que México llegue a tiempo y sea un país líder en esta nueva forma de producción de la que depende nuestro futuro, nuestros empleos, el bienestar y que podamos agregar valor a nuestra economía y sociedad”, expresó.

Finalmente, Harald Gottsche, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí, resaltó que este es el comienzo de una nueva etapa, el inicio de la electromovilidad en el estado; sin embargo, manifestó que un vehículo eléctrico no puede ser producido sin energía renovable, por ello, la Planta de BMW fue construida con los más altos estándares de sostenibilidad.

“Toda nuestra energía eléctrica ya es cien por ciento libre de Co2, nuestros paneles solares serán expandidos para generar el 30 por ciento de la energía, y el resto proviene de un parque solar externo. Y, para inicios del 2024 sustituiremos el gas natural por biometano de México, esto hará que nuestra planta sea de carbono neutral. Estamos muy agradecidos con el gobierno federal y estatal por incrementar los esfuerzos para suministrar esto, pues con ello, en el futuro, nuestros proveedores harán mayor uso de la energía limpia”, concluyó.