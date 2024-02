Manifestación en los Servicios de Salud en SLP; ¿qué demandan los trabajadores?

Trabajadores de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, cumplieron la promesa de manifestarse este viernes debido a que no cuentan aseguran se han registrado diversas irregularidades que afectan su economía, el impago de varias prestaciones ha motivado a evidenciar su protesta.

Desde temprana hora de este viernes, vestidos y uniformados de color rojo salieron a las afueras de la dependencia que se localiza en la Calzada de Guadalupe 5850, en la colonia Lomas de la Virgen. Sacaron una manta gigantesca donde informan a la opinión pública que están trabajando bajo protesta.

Cortesía/Trabajadores de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado

En el letrero que colocaron en el edificio administrativo de la dependencia de gobierno, los quejosos aseguran que llevan seis meses atravesando por irregularidades con su sistema de pagos. Apenas el jueves habían advertido que saldrían a protestar en caso de que la parte patronal no respondiera a sus obligaciones, debido a que no lo hizo, buscaron la manera de manifestarse.

"La manifestación es por diversas irregularidades en los pagos del personal.Se hacen descuentos vía nómina, pero no se reporta a las instancias y al trabajador se le hace el descuento, esto es a nivel Estado. Por ejemplo no se está pagando el Fovissste y los intereses se están incrementando, situación que como trabajadores nos está afectando, los seguros obviamente no nos están protegido", narró Omar Moreno líder de los trabajadores del sector salud.

Cortesía/Trabajadores de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado

Explica que esta situación no solamente ha alcanzado a los burócratas que laboran en el área administrativa de los Servicios Estatales de Salud, SES, sino que también ha tenido alcance en los trabajadores de las siete jurisdicciones sanitarias, es decir de todo el estado potosino.

A raíz de esta exposición mediática, el director administrativo, Gerardo Rodríguez Larraga, decidió atenderlos de manera privada en el auditorio de la institución para debatir sobre esta situación, en la que ya había dicho, obedece a temas presupuestales federales.

Cortesía/Trabajadores de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado

Cabe añadir que en el resto del estado potosino, también colocaron pancartas en los edificios sanitarios para informar a la opinión pública y a la ciudadanía en general de lo que está sucediendo en estos momentos. Las pancartas básicamente reportan que laboran bajo protesta hasta que se regularice la situación financiera que denuncian.

No hay hasta el momento, información oficial de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado sobre las denuncias que hacen los propios empleados en sus puestos de trabajo.