Maestros toman la Dirección de Pensiones y amagan con bloquear calles en SLP

Tal y como lo habían prometido, integrantes de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, volvieron a salir a las calles para manifestarse y decidieron impedir el ingreso a las instalaciones de la dirección general de Pensiones del Estado de San Luis Potosí a los usuarios que requieren hacer cualquier trámite, el motivo es que no les pagan sus pensiones.

Unos 60 maestros llegaron a apostarse en las inmediaciones de este edificio de gobierno del Estado, al argumentar que no existe razón por parte de las autoridades estatales para retrasarse el pago correspondiente a sus pensiones.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

A través de un comunicado, Miguel Montenegro, secretario de Pensiones y Jubilaciones de Telesecundaria de la sección 26 del SNTE, llamó a sus compañeros a está movilización porque no les pagaron sus prestaciones salariales, tal y como debía ocurrir el pasado 25 de octubre.

"Ante la falta de compromiso del secretario de Finanzas de Gobierno del Estado y del director de Pensiones de cumplir nuestras pensiones del presente mes y haciendo quedar mal al Señor gobernador en el compromiso contraído con todos nosotros, se les convoca a hacer acto de presencia en Pensiones del Estado, aclarando que no nos retiraremos hasta tener certeza de nuestro pago. Compañeros, si no es ahora no será nunca lucharemos por nuestro derecho".

En este plantón solo están presentes algunos integrantes de las delegaciones que cargan pancartas donde piden pago inmediato del Bono de Permanencia "ayer no hubo respuesta a pesar de que el secretario de Finanzas, se comprometió a que nos iban a pagar entre 7 y 8 de la noche y como no hubo nada por eso estamos aquí nuevamente para exigir nuestro pago pero ya no únicamente el de la pensión, sino también lo correspondiente al incremento salarial que se autorizó este año que en nuestro caso es el 6 por ciento, que la ciudadanía nos disculpe pero vamos a tener que bloquear calles de la ciudad si no nos pagan".

Refirió estar consciente que el dinero en pensiones está terminado pero la Ley de Pensiones dice que en caso de quebranto de uno o varios de los que cotizan en pensiones, el gobierno es el garante, y debe responder para el pago de dicha pensión situación que no ha ocurrido "cada mes tenemos la incertidumbre de si nos van a pagar o cuántos días tendré que esperar y nosotros ya somos un sector vulnerable al ser la gran mayoría de la tercera edad. El secretario de Finanzas se comunicó con nuestro líder sindical, Juan Carlos Bárcenas, y le dijo que solamente tenía 33 millones pero nos corresponden 43 millones, no se puede tomar ese recurso porque le pagaría a unos y a otros no, queremos el recurso completo de nuestra versión y esperamos que hoy ya lo tengan".

Argumentó que la consigna es no levantar el plantón, aún y cuándo las inclemencias de la naturaleza son adversas "ayer nos mojamos algunos y hoy ya amanecimos con resfriado y temperatura, si es necesario hoy vamos a hacer lo mismo pero en varios puntos de la ciudad y le pedimos entonces una disculpa a la ciudadanía por este plantón y por las movilizaciones que podamos hacer, solicitamos audiencia con el director de pensiones pero ni siquiera está aquí, si vemos que no hay respuesta vamos a comenzar bloqueando las calles".