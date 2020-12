Maestros tendrán problemas para atender a alumnos en clases presenciales y en línea: Amexco

Maestros del país tendrán que enfrentar un dilema para poder atender a estudiantes en una modalidad mixta ahora que se permita el regreso a clases presenciales, consideró Horacio García Mata, presidente de la Asociación Mexicana de Corporeidad, AMEXCO.

Estuvo en San Luis Potosí para encabezar las actividades de la Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Corporeidad, que actualmente Integra a más de 300 profesores e investigadores del país.

Soledad "De adorno" el módulo Covid-19, ubicado en carretera Rioverde

El especialista alerta que los docentes van a enfrentar serios problemas porque van a atender a los alumnos en clase y a otros en la modalidad de educación en línea, para ello su organismo nacional estará pendiente de capacitar al sector magisterial, para que puedan resolver las nuevas problemáticas que se presentarán con esta carga de trabajo.

Varios estados de la República Mexicana que pasaron al Semáforo Verde de Riesgos podrían regresar a clases en enero del 2021 y el hacerlo, complicará a los maestros, porque tendrán que atender de dos maneras distintas a sus alumnos, estando o no, preparados para ello.

"El desafío se destaca en cómo voy a evaluar a un alumno que sí va a la escuela y el alumno que no va a ir, porque el padre de familia dice que no. Actualmente nuestro sistema educativo y en este caso, las autoridades educativas nos están diciendo que sí el alumno regresa, hay que evaluarlo y el que no va a regresar también representa un reto, porque el detalle es cómo se les va a evaluar".

Como organismo nacional de los docentes, identifican problemas en las escuelas, porque van a tener que hacer una reingeniería en las prácticas escolares, sobre todo porque tienen que brindar no solamente el conocimiento, sino que además deben darles la atención debida a través de las nuevas tecnologías, con la intención de que los estudiantes sigan aprendiendo y es un conflicto que no han previsto las instituciones educativas del país.

Local Regularán sacrificio de animales; buscan evitar el maltrato y la crueldad

"Por eso, nosotros estamos haciendo una actualización en los docentes, para que conozcan las estrategias que se pueden utilizar para el desempeño profesional y que puedan sacar adelante a las escuelas del país, buscamos alternativas innovadoras para que los niños también puedan aprender".

Se habla de que los padres de familia de Jalisco no van a permitir el regreso a clases de sus hijos, al igual que en el Estado de Veracruz, donde se ha dicho están por retornar a laboral en los planteles escolares, por eso quieren ayudar a que los maestros enfrenten de la mejor manera posible este desafío.

La población mexicana considera que con la llegada de la vacuna contra el Covid-19 se terminarán los problemas de la educación en el país, sin embargo el Gobierno Federal, no ha pensado que copiar la estrategia educativa que aplican otros países, pudiera no funcionar, porque no todos los padres de familia van a aceptar que sus hijos vayan a las aulas parcialmente, se prevé que la mitad de un grupo escolar vaya dos días a la semana a sus salones y que la otra parte del grupo escolar tome las clases en línea, y un último grupo rezagado sea atendido el quinto día de la semana.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Papelerías potosinas con ventas de apenas el 30%

Local Modelo Dual no se ha restablecido en las empresas por el Covid-19