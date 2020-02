Maestros se manifiestan frente a SEGE

Encabezados por el profesor Miguel González Arteaga algunos docentes de educación básica tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Los quejosos argumentan que esta dependencia chantajea a sus maestros con la promesa de un nombramiento que nunca ocurre, ademas están preocupados porque a pesar de estar trabajando frente a grupo todos los días, nada los protege ni hay garantía de contar con prestaciones básicas.

"La Secretaria de Educación comete tráfico de influencias, están abasteciendo sus intereses políticos, con la mentira de una asignación para el proceso de basificacion.. Negativa y hermetismo, no existe transparencia hay afectados por esta toma de desviaciones, hay desigualdad, exclusión. Seguiremos luchando por todos los maestros, no están solos, pediremos cuentas claras y llegaremos al final de todo ésto", expresó González.

También denuncian que la dependencia dirigida por Joel Ramírez Díaz, se aprovechó de la buena voluntad y la necesidad de maestros que buscan laborar a quienes por años les dieron órdenes de trabajo con esperanza de obtener certeza laboral, ahora muchos quedan fuera.

"La situación es tan sencilla para un tribunal, como SEGE violentó procesos para poder sostener esos contratos en las mismas condiciones y ahora se retracta para no darle estabilidad laboral a muchos maestros. Ahora se habla de listas donde vienen los posibles basificados, listas de aparador que no pueden ser publicadas, extrañamente sabiendo que la información es pública, algunos centros de trabajo las filtran con desilusión por la confusión de la situación".

Afirman que a nivel federal se les dijo que dicha basificacion será genuina hasta el siguiente ciclo, pero temen usar el tiempo para dañar la dinámica de los planteles y las plantillas de centenares de maestros.

"No hay nombramiento, nada formal, las listas no son legitimas no firma nadie, los maestros están desprotegidos laboralmente, no pueden permitir el chantaje hasta que no existan documentos oficiales y sean entregados personalmente como marcan las leyes y la jurisprudencia, se sabe que a la mayoría no les van a pagar las quincenas trabajadas, y es desicion personal seguir prestando sus servicios, por qué la sege no responde lamentablemente".