Maestros reclaman pago de bono en la Dirección de Pensiones

Maestros de Telesecundaria volvieron a tomar las instalaciones de la Dirección General de Pensiones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, debido a que en este mes de septiembre debían pagarles el bono de permanencia a unos 400 maestros de este sistema educativo; por lo pronto no hay actividad en la dependencia estatal porque no permitieron el paso de los trabajadores burócratas.

En total les adeudan alrededor de 38 millones de pesos a 850 docentes del Estado, en este mes de septiembre correspondía el paso a unos 400, sin embargo, el recurso no fue depositado y por ese motivo acudieron a la dependencia a protestar encabezados por el profesor Ulises Delgado.

Son cuatro maestros quienes tomaron la definición de tomar este tipo de acciones argumentando que mientras ellos están en la indefinición hay exfuncionarios estatales a quienes se les permitió el saqueo de la institución.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

“No nos han pagado el bono de permanencia que nos corresponde que nos lo otorgue Pensiones del Estado, cada año después de que cumplimos 30 años de servicio, nos pagan para que no nos retiremos. Nos pagan un bono al año, nos pagan a cerca de 850 maestros. En el mes de septiembre nos pagan a la mitad de maestros, somos casi 400, los que nos adeudan este bono, viene siendo aproximadamente entre 36 y 38 millones de pesos la erogación que tiene que hacer el Gobierno del Estado desde la semana pasada debieron haberlo hecho, sin embargo, no lo hicieron”.

Entonces al momento de que vieron que no cumplieron en el Gobierno del Estado, unos cuantos tomamos la determinación de tomar Pensiones del Estado, hasta que se les pague, si no lo hacen, pues seguirá de forma indefinida con la protesta que ejecutan actualmente.

“Y si no nos pagan hoy, seguiremos el viernes y así sucesivamente hasta que nos paguen, porque si no es justo que mientras unos estamos luchando por el dinero que ya que ya ganamos, otros están saqueando impunemente Pensiones del Estado, y los que tienen en capilla todo el dinero que se han robado de Pensiones del Estado están libres, a nosotros nos llevan entre las patas y por eso no, nos pagan”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Los quejosos argumentan que sí hay dinero en el Estado para asumir su responsabilidad con ellos “porque se lo roban no unos cuantos y a esos cuantos no los agarran, somos los que pagamos los platos rotos de esos de esos rateros, entonces el gobierno sabrá de dónde nos va a pagar, porque él ya hizo un acuerdo con el Sindicato de la sección, 26, del SNTE, donde a los jubilados ya se le está pagando puntualmente y dijo también que iban a pagarle puntualmente a los que les correspondía el bono de permanencia, sin embargo, en este mes de septiembre no lo han hecho, el Gobierno no cumplió con su palabra y por lo tanto nosotros tomamos esa determinación de tomar Pensiones del Estado, así de sencillo”.

Argumentan no tener nada en contra del Jefe del Ejecutivo, ni contra Pensiones del Estado, ni en contra de Finanzas, ni del Secretario de Educación, solo piden que se les pague “si nos pagan en el transcurso de la mañana, nosotros nos quitaríamos de inmediato, nuestras mantas, los telones y nos vamos tranquilamente a trabajar en nuestras escuelas, es todo”.