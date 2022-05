Maestros jubilados cansados de la desinformación por parte del Sindicato

Más de 3 mil maestros no han recibido su Bono de Calidad de Vida y Jubilación Complementaria, por eso decidieron marchar desde el monumento a la Revolución hasta la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, protestan porque ninguna autoridad asume este problema y les explica qué ocurre.

Cansados de la desinformación que impera en el sindicato, en la dirección de Pensiones, y en la secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, es que decidieron manifestarse de nueva cuenta toda vez que ya habían protestado el pasado 19 de mayo.

Norberto Soto Hernández de Dignidad Magisterial, detalló que "está manifestación se debe a la falta de pago, le deben al 40 por ciento de los jubilados, el pasado 6 de mayo pagaron pero no a todos, no nos han dicho fecha y antes nos pagaban el día 20, pero ahorita ya a qué fecha estamos y no nos pagan ni nos dicen el porqué, primero dijeron que era por la toma de nota del sindicato, luego por el cambio de secretarios, y después que no pagaba el gobierno del Estado".

Aún con el peso de los años, hombres y mujeres se manifiestan en las calles de la ciudad, argumentando molestia porque el gobierno del Estado no les informa nada "marchamos a la sección 26 porque el secretario es el presidente técnico del Fopresi 26 y el secretario general es el titular de la SEGE, es un convenio con el gobierno del Estado, lo que queremos es que nos hablen con la verdad y que nos muestren papelito".

A los maestros jubilados desde el mes de diciembre no les habían pagado, y les depositaron en marzo, pero no a todos, para mayo volvieron a pagarles, pero no a la totalidad "nos están maiziando, pero no sé, no puedo decir cuál será la verdadera razón por la que no nos pagan y cualquier manifestación les causa enojo, yo lo sé pero quiero decirles que solamente nos hablen con la verdad, qué está pasando, nuestra exigencia principal es una auditoría externa porque eso es lo que nos va a sacar de dudas, porque todas las deudas que hay el capital activo que está favor, los compañeros siguen aportando, el mismo fondo hace préstamos a los compañeros y lógico que se cobran intereses entonces está ganando no está desfasado".