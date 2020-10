Maestros exigen a la SEGE que paguen los subsidios que adeudan a instituciones educativas

Lizeth Santiago Ramírez, directora del Centro de Bachillerato Juventud Dialéctica del municipio de Aquismón, junto con unos 15 maestros y directivos llegaron a exigirle a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, que asuma su responsabilidad y pague los subsidios financieros que les adeudan a decenas de instituciones educativas.

Llegaron hasta las instalaciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde compareció el titular de la SEGE, Joel Ramírez Díaz, quien fue convocado por los diputados locales para la defensa de la glosa del quinto informe.

Los maestros y directivos quejosos apuntaron que se trata de un beneficio que desde el 2019 a la fecha no se les ha entregado sin explicación alguna "estamos aquí para que atienda nuestras necesidades, para cada centro es una cantidad de más de 13 mil pesos mensuales y somos 105 centros afectados".

Otras de las quejas que se vieron en el recinto de Vallejo donde actualmente se llevan a cabo las comparecencias es la encabezada por la María Xóchitl Hernández García, quien representa a los docentes de Formación Sindical Magisterial de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, ella demandó que se tenga piso parejo en las elecciones internas de su sindicato ya que se está haciendo una convocatoria amañada "están dejando de fuera a los trabajadores, les están pidiendo ciertos requisitos que antes no había, fuimos hasta con el presidente de la república y al sindicato en México para salvaguardar nuestros derechos laborales".

Afirmaron que actualmente se está afectado al sector, como que no entregan plazas a tiempo, no se están dando las aportaciones al ISSSTE lo que repercute en que no se de el servicio a los trabajadores, hay una fuerte complicidad con el sindicato.

