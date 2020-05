Maestros deben actualizarse

En el Día del Maestro, el Congreso del Estado hizo un reconocimiento a quienes tienen la gran tarea de estar frente a los alumnos dando clases, en ocasiones bajo condiciones complicadas en todo el territorio potosino y ahora, en una situación muy diferente por el Covid-19.

Las legisladoras Martha Barajas García y María del Consuelo Carmona Salas integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología señalaron que garantizar una educación gratuita, laica y de excelencia, será el gran reto del Gobierno.

“Siempre irá acompañado del magisterio potosino, por ello los maestros se preparan para mejorar su trabajo a través de la actualización y de la profesionalización, porque ya no se pueden quedar rezagados en el manejo de las nuevas tecnologías”.

La diputada María del Consuelo Carmona Salas, presidenta de la Comisión, mencionó que los maestros y maestras desempeñan un rol muy importante en la vida de sus alumnos, pues son formadores de profesionistas, mantienen relaciones cordiales con ellos, innovan, motivan, desafían a sus estudiantes para que vayan más allá de su alcance.

La diputada Martha Barajas García dijo que el proceso educativo implica sentar las bases para mejorar la calidad de vida de todas las personas, formando individuos críticos que cuestionen e investiguen para crear su propia verdad.

Reconoció la gran labor de todos los maestros y maestras potosinos que día a día trabajan para engrandecer a San Luis Potosí, asistiendo a sus escuelas para cumplir con su responsabilidad no importando que se encuentre en el último rincón del Estado, pues hasta ahí llegará un maestro a cumplir su compromiso histórico y jamás postergar el encuentro con su deber.

“Este 15 de mayo no es igual a ningún otro. Hoy los maestros no están en la escuela ni cerca de sus alumnos, hoy no los podrán abrazar como todos los años, porque el maestro se encuentra atrás de un monitor de una computadora, tratando de enseñarle nuevos conocimientos a través de la educación a distancia, interactuando y enseñando a reforzar o adquirir nuevos aprendizajes.”

Las legisladoras reconocieron y celebraron la presencia de los maestros en cada escuela del estado, aún en las comunidades más alejadas, pues su aportación a la sociedad es invaluable.