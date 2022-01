Maestros de la sección 26 del SNTE demandan mejor atención al ISSSTE

La sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entabló mesa de diálogo con el ISSSTE para que se brinde mejor atención médica a los agremiados, buscan mejor trato, que termine el desabasto de medicamentos, y que se les den citas médicas.

Este encuentro lo sostuvieron Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Secretario General de la sección 26 del SNTE, Ma. de la Luz Vázquez Guzmán, secretaria de Previsión Social de la Sección 26, por parte del ISSSTE acudieron Ramiro Cárdenas Arias, subdelegado administrativo, Carlos Saucedo Carrasco, subdelegado médico, Juan Manuel Martín del Campo, subdelegado de Prestaciones, Salvador López Meza, jefe de atención médica en la delegación del ISSSTE y Rebeca Hernández Jiménez directora del Hospital General, Carlos Diez Gutiérrez.

Se habló sobre el trámite de licencias médicas por Covid-19, se destacó que se le debe de otorgar al trabajador una licencia médica por siete días contados a partir de la fecha del primer síntoma, si posterior a este periodo persisten los síntomas, el médico podrá valorar la generación de una licencia adicional. En los contactos asintomáticos no se realizará la emisión de licencias ni la toma de muestra para la identificación del SARS-CoV-2. No se podrá exigir al trabajador una segunda muestra o un resultado de laboratorio negativo para reincorporarse a sus labores y para los trabajadores no atendidos en el organismo sanitario, el trámite lo puede hacer un familiar presentando los documentos comprobatorios.

Enseguida se discutieron otros temas prioritarios para las y los trabajadores de la educación como lo son el abasto de medicamentos, la implementación de acciones para agilizar las citas médicas programadas, contar con más personal en los hospitales y unidades de medicina familiar, la gestión para disponer de un mayor porcentaje de camas hospitalarias en el las áreas de urgencias, de terapia intermedia y de terapia intensiva, el traslado de pacientes a los hospitales de tercer nivel, la adquisición de equipamiento de alta especialidad para el Hospital General y mejorar infraestructura en las clínicas y hospitales. Se abordaron también otros aspectos de la seguridad social como préstamos, pensiones, acuerdo presidencial y riesgos de trabajo.

Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Secretario General para la Sección 26 del SNTE, hizo entrega de algunas solicitudes para el fortalecimiento de la seguridad social en particular de los servicios de salud para los agremiados, reconoció el esfuerzo que hace el ISSSTE para ofrecer un servicio médico de calidad y para brindar una mejor atención, por último generó el compromiso con las autoridades para mantener el canal de comunicación abierto y tener una mesa de diálogo permanente, ya que la colaboración entre estas dos instituciones es indispensable para que se pueda contar con más personal, infraestructura y equipamiento.