Maestros de la huasteca denuncian retención de salarios

La maestra Patricia Becerra Estrada, denuncia que desde hace tres años y medio no recibe su salario, pese a que en el Fondo de la Nómina Educativa (FONE), si se le deposita. Hoy junto con decenas de maestros de la Huasteca Potosina, viven un viacrucis.

Está docente originaria del Estado de Coahuila, ocupó una plaza en la escuela secundaria Julián Martínez Isais, que está ubicada en la calle Cruz Colorada de la colonia Tercera Chica, en la capital potosina. Ahí fue presuntamente testigo de que un maestro de educación física, Rolando Caballero, golpeó en el brazo y jaloneó del cabello a una niña de 12 años, además fue víctima de acoso sexual por parte del director de la institución, Juan Arturo Flores Tovar y por ello denunció los hechos a las autoridades correspondientes, que no creyeron en su palabra.

Es por eso, que decidió hacerlo público, y al publicarse, fue víctima de represalias por parte de su institución que la retiró de su plaza docente; los padres de familia confiaban en ella, tanto que en dos ocasiones cerraron este plantel educativo para que ella regresará a dar clases, lo que perturbó más a las autoridades educativas

La anomalía parece cuando se percata de que sigue apareciendo en las listas del FONE como maestra y además que su recurso se envía a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, sin embargo a ella no le han depositado ni un centavo desde hace años "me inventan préstamos, pero no me pagan. Yo sigo apareciendo en el portal Fone porque no me dieron de baja, pero había una orden del funcionario, Mario Bautista Trejo y del secretario de Educación, Joel Ramírez de que no me depositaran mi pago, y me dicen en México que si me están depositando y aquí se están quedando con este recurso".

Ha acudido a la Ciudad de México ante la Secretaría de Educación Pública, SEP, donde le confirman que sigue apareciendo en las listas del FONE y que su salario se distribuye al Estado potosino.

Ha estado acudiendo con el titular de la SEGE, Joel Ramírez Díaz, para esclarecer esta situación y resolverla de la mejor manera, sin embargo se ha topado con burocratismos, malos modos y amenazas. Ha tenido que llegar a dormir a las afueras de la dependencia para ver al Secretario quien ha minimizado su caso.

Recientemente interpusó dos recursos legales para que la reinstalarán en el cargo y además para que le den el sueldo que jamás le han depositado.

Ya ganó la reinstalación en su institución educativa, sin embargo teme a las represalias que pudieran darse por las denuncias que en su momento hizo en contra del director, del maestro de educación física y otra docente, aunque tienen presuntas denuncias por varias irregularidades entre ellas, hostigamiento sexual. No así, le quieren recuperar el dinero que no le han pagado "yo no estoy pidiendo intereses, ni nada, solamente quiero mi sueldo".

La quejosa manifiesta que ha estado buscando que el titular de la Sege y su sindicato, la cambien de plaza, para su estado natal, puesto que no tiene dinero para regresar a San Luis Potosí y además porque no quiere convertirte en víctima de sus compañeros que durante 11 años la estuvieron molestando porque su origen no era local "me ofrecen reinstalarme, pero cómo le hago para venirme acá, si no me han pagado. Estoy asesorandome con abogados de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para que me paguen y me reinstalen porque he recibido amenazas de muerte por este caso, que ha sido muy desgastante para mi salud".

Como éste, afirma existen varios casos similares sobre todo ubicados en el municipio de Tamazunchale en la Huasteca Potosina, profesores que no descartan en abrir la caja de pandora a la brevedad.