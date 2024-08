Maestros de la BECENE denuncian a subdirectora ante la Oficialía Mayor

Maestros de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado de San Luis Potosí, BECENE, se manifestaron en las instalaciones de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, contra la subdirectora Doris Michell Becerra Pedraza a quien señalan de estar en contra de catedráticos, tras rechazar darles pagos, prestaciones y de no aceptar la promoción a las que tienen derecho.

Acudió un contingente de representantes de los normalistas, pero están afectando a 83 docentes en total “venimos con Doris Michelle para preguntar sobre algunas prestaciones y algunas situaciones de carácter laboral y económico que se están lacerando con los compañeros desde diciembre de 2023, porque no se hicieron pagos, no se entregaron unas órdenes de servicios a compañeros para cubrirlas”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Comentan que cuando han cubierto bases, la ley les indica que, tras estar durante 180 días, se les otorga el derecho a quedarse con la misma y resultó que en el mes de mayo de este año la subdirectora giró órdenes de que no fuera así, “eso lacera a los movimientos de 83 compañeros que ya estaban esperando crecimiento laboral y ese crecimiento laboral no son de horas de nueva creación, sino son de procesos de defunción y de renuncia de compañeros, son horas que ya están”.

Lo que se presume es que la funcionara quiere dejar congeladas esas bases “cuando ya los compañeros ya las habían cubierto con el trabajo como lo maneja nuestro sistema para poder ser beneficiarios de la base, ese es una de las principales situaciones que queremos hablar con ellos, que se deben de respetar porque no son horas de nueva creación, son horas que ya están en existencia y que, por derecho de acuerdo al reglamento de homologados, corresponde basificar a quien las cubrió”.

También se quejaron de que no se ha convocado la convocatoria para la recategorización de los profesores que implica un incremento salarial, la convocatoria de la prestación del año sabático, la del estímulo docente no se han generado porque no se ordena que se pague en tiempo y forma. Hay maestros que han sido removidos al Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, pero cuando están allá no les pagan.

“El ordenamiento de retirar a los docentes comisionados de distintas instituciones adscritas al Sistema Educativo Estatal Regular, generó la vulneración de las normas al buscar llenar los huecos que estos maestros dejaron, generando el incremento de las cargas horarias y con ello la vulnerabilidad en el desarrollo y ejecución de las cuatro funciones sustantivas”.

Están solicitando una audiencia con la funcionaria, en caso de que no los atiendan pretender enviar un oficio al Gobernador del Estado para pedirle su intervención.

“En diciembre a ellos les dan su promoción o incremento de horas, hubo unos procesos de defunción, jubilación y estos procesos generan la liberación de horas y estas horas se cubren por los mismos docentes; cuando un docente cubre una hora ante estos procesos por más de 180 días ya le corresponde la basificación y entonces ya no las quieren dar, las quieren congelar”.

Recordaron que tienen un reglamento de homologados donde les dicen el número de cantidad de horas que deben de cubrir los profesores de acuerdo a la a la carga oral, por ejemplo el docente de tiempo completo tiene que cubrir 40 horas, pero tiene que cubrir docencia, investigación, tutoría, gestión, participar en cursos académicos, generar publicaciones ante el Sistema Nacional de Investigadores y esta situación les va a afectar en cascada a todos los compañeros, porque después de esto, no van a poder comprobar nada y no van a tener estímulos y no va a crecer la investigación en el Estado.

Comentan que en el SEER han hablado con Oficialía Mayor de Gobierno del Estado pero no les han dado respuesta, por eso los maestros se apostaron en la dependencia, de ahí, argumentan que continuarán con el Jefe del Ejecutivo Estatal.

