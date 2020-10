Reprueban a aspirante a sindicato en la UASLP

Estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), reprobaron que la única plantilla registrada para dirigir el sindicato de esa institución, este encabezada por Santiago Arias Thompson, profesor a quien han acusado al menos ocho veces por situaciones de acoso.

El docente a quien en múltiples ocasiones se le han retirado las clases, aún se desempeña como presidente del Comité Técnico de la Caja de Ahorro de la Unión de Asociaciones del Personal Académico de la máxima casa de estudios, por lo que mantiene el trabajo y su contacto con maestros y alumnos.

Ahora que se le permitió participar en el proceso para la elección de nuevo líder sindical de catedráticos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, vuelven a salir a quejarse por las denuncias formales que datan de noviembre de 2019, cuando jóvenes universitarias colocaron varias pancartas de denuncias en la Facultad de Ciencias de la Comunicación contra catedráticos que han ejercido presunto acoso sexual en su contra.

Este jueves, el profesor entrará a la elección como único candidato a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a pesar de existir desacuerdo por parte de las autoridades de la misma Facultad, pero la líder sindical, Martha Lucia, le permitió el registro.

La ex alumna y activista, Arely Torres Miranda público “me voy enterando que el profesor de radio, Santiago, ese que está separado del cargo por casos de acoso sexual tiene la intención de reelegirse como líder sindical, como planilla única y apoyado por mí también ex profe de tele, el cual tiene proceso de investigación, señalado por lo mismo. Hace 20 años, a mí me acosó y trató de aprovecharse de mí, en ese tiempo estaba yo muy pen…, pero ahorita no. Así que ex-compañeras y ex-alumnas de la ahora Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP: ¿quién jala a hacerle una cartita al sindicato exigiendo que no permita esta reelección? Por algo está suspendido y es porque hay un proceso por violencia contra las mujeres ¿qué le pasa a ese Sindicato?”.

De las mayores observaciones que se hacen al respecto, es que plantea comentarios sexistas a las universitarias, además de hacer referencias sobre sus cuerpos y sobrepasar la línea alumna-profesor en repetidas ocasiones, por lo que piden que no se le premie con el cargo sindical.