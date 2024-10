Madruguete legislativo de Sheinbaum, enviar reformas secundarias en materia judicial: analista

La presidenta Claudia Sheinbaum incurrió en un “madruguete legislativo” al mandar las iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones Electorales y a la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, al poner como una suerte de puenteo o salvoconducto ante la postura de la Suprema Corte de Justicia de que la reforma judicial aún no es una realidad.

El analista político Oswaldo Ríos Medrano señaló lo anterior y dijo que subsiste en amparos y subsiste todavía una resolución de la Suprema Corte, en el sentido de entrar a estudiar si la reforma judicial cumplió o no, con un criterio de constitucionalidad; ella busca afianzar que ya es una realidad la reforma judicial incluso pasando por encima de la resolución de constitucionalidad que la Corte todavía no da.

Añadió que “lo que está haciendo la presidenta es poner reformas a las leyes para que, si no lo hace la Corte, el Senado pueda por sí mismo y sin la Corte, continuar con el procedimiento de elección de los jueces, magistrados y ministros; está elevando la apuesta jurídica y está desafiando a la propia Corte y la está haciendo un lado en el proceso de implementación”.

Manifestó que “el problema con la 4T o con este gobierno, es que nunca ha demostrado respeto ni por la ley ni por la división de poderes ni por el estado de derecho, habían amparos cuando todavía era presidente López Obrador y que se promovieron en contra de la reforma judicial, en la cual hubo suspensiones definitivas de jueces federales que le ordenaron el presidente no publicar la reforma judicial en tanto se resolviera por parte de la Corte si era constitucional o no”.

“Y si al presidente no le importó y la publicó y al Senado no le está importando tampoco que todavía la Corte ahora recientemente la semana pasada dijo que va a entrar a estudiar la constitucionalidad de la reforma y ha seguido adelante con el procedimiento de convocatoria pública y tampoco a la Presidenta le importa, porque ya mandó iniciativas para implementar la reforma judicial, aún si la Corte no participa de lo que le toca en el proceso de implementación”.

“Incluso el INE también ya está echando a andar sus procedimientos de renovación del Poder Judicial mediante voto popular, aún cuando la corte no ha resuelto el tema de si es constitucional o no. Por un lado vamos a tener a los poderes dominados por la 4T, Presidencia, Senado, Cámara de Diputados incluso, y el INE, implementando la reforma judicial. Y en otro canal vamos a tener a la corte de discutiendo y desahogando si es constitucional o no”.

Oswaldo Ríos dijo que “lo que puede pasar, si dicen que es constitucional, pues no pasa nada, el problema es que si probablemente pase como como creo que es más probable o ocurre que digan que es inconstitucional, entonces vamos a una colisión de poderes, donde los poderes afines a la cuatro T estarán en abierto desacato de las resoluciones de la Corte y de facto significará que ya la desplazaron como poder constituyente y que van ellos hacer lo que les venga en gana”.

Las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral quedarán listas este miércoles, según ha anunciado el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña.