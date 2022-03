Madre de Karla Pontigo sigue en la espera de justicia para su hija

A unos meses de que se cumplan 10 años de la muerte de Karla Pontigo Lucciotto, su madre, Esperanza Lucciotto, espera que finalmente haya justicia para su hija desde la Fiscalía General de la República (FGR).

En octubre se cumplirán 10 años desde que Karla del Carmen falleció en el denominado antro "Play Club"; al respecto, Esperanza Lucciotto, madre de la joven, lamentó que en estos 10 años, "el estado de San Luis no ha podido, o no ha querido" traerle justicia a su hija, pues destacó que "tienen todos los elementos para sacar el caso" y no lo han hecho.

Además destacó que con la llegada de José Luis Ruiz Contreras a la Fiscalía General del Estado, la institución entró en conflicto de intereses, puesto que el fiscal era secretario particular del Procurador General de Justicia cuando ocurrió la muerte de Karla, además de que "su hermano (Julián Ruiz Contreras) fue el juez que da una sentencia de homicidio por culpa sin investigar, sin ver; una carpeta de investigación mal hecha".

Fue por ello que tuvo que recurrir a un juez para que la carpeta de investigación por la muerte de Karla fuera atraída por la FGR, lo que finalmente ocurrió el pasado 24 de febrero.

Doña Esperanza dijo confiar en que finalmente haya justicia para Karla, y destacó que además esta atracción del caso por parte de la FGR dejará un precedente para que si más adelante "un fiscal no quiere trabajar, se puede ir a la federación (la investigación)".