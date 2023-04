Madre busca desesperada a su hija Alondra, desparecida hace una semana en Ciudad Fernández

Hace siete días que Alondra Araceli Valle Mejía, joven de 21 años de edad, desapareció en el municipio de Ciudad Fernández, una semana en los que su madre, la señora María Araceli Valle Mejía, no ha parado de buscarle.

Hoy, el día a día de esta familia se divide entre el dolor y sufrimiento que deja la incógnita de la ausencia de una hija, de la que hasta ahora no existe rastro alguno de su paradero.

La señora Valle Mejía relató que la última vez que su hija fue vista , fue la tarde del día 6 de abril, en dónde Alondra salió de su casa en la colonia Galeana de este municipio, para dirigirse a realizar una entrega, ya que la joven se dedicaba a la venta de ropa en tianguis y a través de la red social de Facebook.

Luego de ello, ya no se supo más de ella, en dónde empezaron a enfrentar una serie de incertidumbre y angustia al no poder mantener contacto con ella.

Cortesía | María Araceli Valle

"Ella salió a realizar la entrega, cómo de costumbre. Luego perdimos contacto con ella, ya no respondió llamadas ni mensajes, su celular dejo de tener señal . Se me hizo muy raro porque ella siempre avisa y da razón de dónde está, ahí fue cuando decidí realizar la denuncia ante la Fiscalía y activar la Alerta Amber. ", explicó.

La señora Valle Mejía, señaló además que ante el contexto de esta crisis de desapariciones que se presentan en el estado, pero sobre todo en la Zona Media, sabe a conciencia el peligro que puede significar para su hija estar en medio de esta situación y por ello exhortó a las autoridades le apoyen con la búsqueda de Alondra.

"Yo sé que a lo mejor hay muchas muchachas extraviadas, que mi hija no es la única, verdad, pero yo siento que conmigo no ha habido mucho apoyo y mi hija ya tiene días desaparecida. Hasta ahora no he recibido noticias de nada y yo la verdad quisiera que me apoyaran, que si hay gente que pueda unirse a la búsqueda, pues que nos apoyen, aunque sea un ratito de su tiempo, se los pido. Yo ya presenté a la denuncia a la Fiscalía y solo me dicen que me van a dar noticias que espere, que eso lleva tiempo, pero también que entiendan mi desesperación, siento que no, no hay respuesta de nada".

La madre de Alondra, también informó que apenas el día de ayer , se llevaron a cabo diligencias de búsqueda en este municipio, sobre algunos indicios que reportaron testigos.

Cortesía | María Araceli Valle

En dónde elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández, se unieron para apoyar a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en las acciones de búsqueda en una casa abandonada, de dos plantas, la cual se encontraba quemada, y que se localizaba cerca de un sembradío de repollo, en dónde algunos testigos sellaron haberla visto por última vez, en dónde se obtuvieron resultados negativos.

"Yo ya no sé, yo también he buscado con mi familia. Hemos andado en montes, en ríos, en todo tipo de empresas a la orilla del camino, me he metido a casas abandonados y he preguntado y una y otra vez y nada. He pegado su foto por todos lados, a ver si así logro un poquito más, llegar a la verdad, que den la información y no ha resultado en nada".

La señora Valle Mejía, recuerda a su hija como una joven amable, tranquila y responsable, sobre todo muy trabajadora , quien siempre buscaba la forma para tener ingresos y ayudar a su familia, cómo lo era la venta de ropa.

Una hija de la que hoy clama su presencia, a la que extraña y quiere sobre todas las cosas, saber qué pasó con ella.

"Tengo entendido que hay muchas personas desaparecidas y que no pueden ayudarnos a todos, pero pues bueno, alguna información que tengan por pequeña que sea para mí es importante".

Cortesía | María Araceli Valle

Alondra Araceli Valle Mejía, sería la primer mujer desaparecida en lo que va del año 2023 en el municipio de Ciudad Fernández, y el sexto caso de no localización en este municipio, según las cifras expuestas en la Unidad de Búsqueda de la Fiscalía General del Estado, FGE.

Por último la madre de Alondra dijo no perder la esperanza de encontrar a su hija, y aunque esté proceso le implica un dolor inmenso, no claudicará su lucha para saber en realidad que pasó con ella.

"Prefiero seguro buscando, aquí cerca, donde aquí desapareció mi hija ya después pues ya irme para otro lado. No pierdo la esperanza de que por aquí pueda encontrarla , aunque aquí ya hay muchas personas desaparecidas, nos estaremos moviendo por qué desesperación crece día con día ".