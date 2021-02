Machinena se registra en el CEEPAC

El arquitecto Juan Carlos Machinena Morales se registró como aspirante a la gubernatura del estado por el Partido Fuerza por México (FXM), ante la presencia de autoridades electorales y de la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Laura Elena Fonseca.

Machinena Morales explicó que decidió registrarse en los primeros minutos de este martes 16 de febrero, porque “es muy importante en la vida ser los primeros y así seguirá el camino hacia la gubernatura de San Luis Potosí, buscamos recuperar esos primeros sitios (…), San Luis es un eje importante para el desarrollo del país y no hay que perder ni un minuto”.

Agregó que a lo largo de su carrera política y como servidor público ha recorrido el estado por años, por lo que no es un improvisado. “Es un caminar de años construyendo vivienda en todo el estado, escuelas en todo el estado, se necesita experiencia para gobernar. No se puede aspirar a gobernar cuando no se conoce el territorio”.

Cuestionado sobre por qué quiere ser gobernador de San Luis Potosí, respondió que lo mueve el amor por su estado, porque lo respeta, porque ama a cada ciudadano y porque está convencido de que San Luis Potosí es más que un asunto político.

También felicitó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) por el protocolo implementado en materia sanitaria e invitó al resto de los y las aspirantes a cumplir con la Ley Electoral del Estado y las medidas sanitarias, a respetar a la ciudadanía, “porque con la vida no se debe jugar y menos por cuestiones políticas”.

