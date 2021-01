Machinena, candidato a gobernador de Fuerza Por México

El arquitecto Juan Carlos Machinena Morales será el candidato al gobierno del estado de San Luis Potosí por el nuevo partido político Fuerza por México, anunció el dirigente nacional Gerardo Isaías Maldonado.

Machinena Morales había anunciado su participación en el proceso electoral en curso como candidato independiente y ahora buscará ser gobernador cobijado por las siglas de un partido político de reciente creación.

Local Octavio Pedroza gana candidatura del PAN a la gubernatura de SLP

El ex delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo en su primer discurso que ofrece un gobierno de puertas abiertas, “porque no entendemos desarrollo sin la participación del capital y capital sin participación del trabajo”.

Afirmó que “ser justos en distribución del bienestar requiere de construcción de grandes acuerdos con la sociedad, empresarios, obreros y con todos los que orgullosamente somos el pueblo histórico de San Luis Potosí".

El evento de su destape se llevó a cabo en las escalinatas del Teatro de la Paz, donde el militante priísta –no dejó en claro si renunció a esa militancia- entregó la documentación correspondiente al líder nacional Gerardo Islas.

“Hay avances pero no podemos tener un crecimiento económico acelerado si no atendemos las justas demandas de los que menos tienen y si no escuchamos los reclamos de seguridad de la ciudadanía”, expuso.

Reconoció que “el camino del siguiente gobierno no será fácil, pues no siempre depende de la voluntad local, haremos todo lo que este en nuestras manos, acudiremos a todas las instancias y buscaremos todas las alternativas para lograrlo, conocemos a grandes potosinos en el mundo”.

Por su parte el diputado federal Gerardo Islas Maldonado, reconoció la larga e impecable trayectoria en el sector público del arquitecto Juan Carlos Machinena.

En San Luis Potosí será Enrique Rentería Pérez quien coordine los trabajos partidistas empezando por la integración de los Comités Municipales en el estado.









