Luego del ataque al penal de La Pila, fortalecerán la seguridad

Luego del ataque a las instalaciones del penal de La Pila, se fortalecerá el sistema de video vigilancia y se adquirirá equipamiento tecnológico de primer nivel como arcos detectores y comunicación, y se incrementará el personal de custodia a fin de reforzar el trabajo al interior de los centros penitenciarios del Estado, principalmente el arriba mencionado.

Así lo dijo el General Gúzmar ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estado, quien dijo que la prioridad es Centro Penitenciario La Pila, dada su capacidad y población de Personas Privadas de la Libertad.

“El recurso está debidamente autorizado por el gobernador, continuarán los trabajos de mejora que supuesto vendrán a garantizar la seguridad, la cordialidad y gobernabilidad en esos lugares”.

Esa inversión, dijo; se suma a las diversas acciones que ha realizado el Gobierno para dignificar la vida de las personas privadas de la libertad como la rehabilitación de espacios, programas educativos y culturales para mujeres y hombres, actividades deportivas y el acercamiento directo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con quienes cumplen o esperan sentencia.

El mando de la SSPC se dijo confiado en que el fortalecimiento en equipo tecnológico, de vigilancia y mayor número de personal de custodia, vendrá a beneficiar no solo a las personas en reclusión si no también a sus familiares y personas que van de visita, “la intención es también que no se ingresen drogas, armas, objetos y/o artículos prohibidos”.

