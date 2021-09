Luego de sismos, descarta geólogo de la UASLP posibilidad de nacimiento de un volcán

El director del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Rubén Alfonso López Doncel, calificó de normal el movimiento de las placas tectónicas durante el fin de semana, por lo que no debe haber preocupación por los sismos que se han presentado en los últimos días, y descartó la posibilidad de que nazca un volcán.

Estos sismos son asociados a los movimiento de las placas de la sierra de San Miguelito y la de Gogorrón que termina en Ocampo, por la trinchera que existe entre estás y los reacomodo y hay registros de esta actividad desde hace muchos años, pero regularmente es imperceptible.

Estos movimientos son normales y los temblores en la mayoría de las ocasiones son movimientos leves que no se perciben, y en algunos otros casos de 4 a 5 grados de intensidad como los que se presentaron en estos días que hacen vibrar ventanas u otro objetos, pero sin causar mayor afectación.

Estos movimientos no son de peligro, ya que son muy leves comparados con los que ocurren en los lugares con actividad sísmica, pero reconoció qué se pueden abrir grietas sobre todo en municipio de Villa de Reyes dónde se están reacomodando estás placas, y no tanto por la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

San Luis Potosí se encuentra en la zona sísmica número tres del país, de las cuatro que existen, donde hay menor intensidad de movimiento, y en la mayoría de las ocasiones ni se sienten los movimientos.

"Todo indica que son sismos normales y no puede pasar más, porque no estamos en zona sísmica", por lo que pidió no difundir falsos vídeos y rumores de lavantamiento de pisos o fracturas de las cortinas de las presas, para no abonar al pánico colectivo.

