Luego de salir del PRI, Torrescano sería recibido en MC: Konishi

El diputado Mauricio Ramírez Konishi, cetemista y ex militante del PRI, partido al que renunció, señaló que el legislador Edmundo Torrescano Medina a quien intentaron expulsar del tricolor y decidió renunciar por esa razón, sería bienvenido en las filas del partido Movimiento Ciudadano.

“Me comuniqué con él pero se lo he externado siempre, que las cualidades del Movimiento Ciudadano están para personajes como él y que será bienvenido si toma la decisión. Recibió el gesto, me dijo que iba a tomar un tiempo de pensar, de revisar, y le reiteraba que el partido naranja es la fuerza para personajes como él”.

Afirmó que no se le puede señalar solamente a la presidenta del PRI Sara Rocha de la salida de Torrescano del partido, “no es cosa de una sola persona, son una serie de conjuntos, pero creo que a veces es lo mismo no hacer nada al respecto. Se pudo haber contenido que esto no fuera así, abriendo las puertas del partido a una comunicación, a un diálogo, que los mismos militantes estaban pidiendo”.

Manifestó que “volver a salir con un comentario de que se vayan -por parte de la dirigencia estatal-, que no los necesitamos y que no pasa nada, sería estar viendo a los zapatos nada más y no entender que el país está pidiendo otra cosa”.

“Empezar un proceso de expulsión en un partido en estas circunstancias es claramente haber perdido el rumbo cuando lo que necesita un partido es replantearse, reinventarse y ofrecer una nueva opción a la ciudadanía, no estar expulsando a militantes de la talla de Edmundo Torrescano”.

“Yo renuncie a 24 años de militancia en el partido y el hecho de que el PRI por primera vez en su historia no tenga grupo parlamentario en el Congreso del Estado, es el reflejo de los ciclos políticos que tienen todos los partidos, pero el ciclo político tuvo una mayor caída ante esta dirigencia y el claro ejemplo está en no estar expulsando a los que, aun a pesar de las arbitrariedades que tuvieron, se mantuvieron dentro del partido y participaron en las campañas, y aun así expulsarlos”.

Ramírez Konishie expuso que “es un reflejo de buscar una supervivencia dentro de la vida política y no de replantearse qué es lo que está pidiendo la ciudadanía en los partidos”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí