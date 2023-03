Luego de 4 horas, lograron sofocar incendio en Sierra de San Miguelito

La noche de este sábado se detectó un incendio en la Sierra de San Miguelito, mismo que quedó liquidado durante la madrugada, informó Mauricio Ordaz Flores, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El funcionario señaló que a las 23 horas del sábado dieron inicio los trabajos por parte de personal de la CEPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil de San Luis y comuneros de San Juan de Guadalupe, para sofocar un incendio en el cerro El Pelón, en la Sierra de San Miguelito.

Cortesía | Coordinación Estatal de Protección Civil

Luego de cuatro horas de labores se logró liquidar el siniestro, mismo que afectó aproximadamente siete hectáreas de superficie.

Cortesía | Coordinación Estatal de Protección Civil

Ordaz Flores pidió a la ciudadanía atender las siguientes recomendaciones para evitar incendios forestales: evitar arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos; no tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible; no encender fogatas fogatas, o bien apagarlas completamente con agua y tierra; y no realizar quemas agrícolas en horarios no permitidos.

