Lucharé por tener un mejor San Luis Potosí

Poder dejar una marca positiva, que se vea reflejada en un mejor San Luis Potosí para todas y todos, es el objetivo que en lo personal se ha fijado la diputada María Aranzazu Puente Bustindui, desde el día en que las y los potosinos la eligieron como su representante dentro de la LXIII Legislatura, y que mantiene firme con mucha más convicción ahora que preside la Directiva del Congreso del Estado.

En entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, manifestó estar sumamente comprometida en legislar con transparencia, pero también con poder marcar la diferencia, para el beneficio de la ciudadanía.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Yo creo que esa es mi lucha, el poder tener una mejor ciudad. Yo soy de San Luis Potosí, soy cien por ciento potosina, me debo a mi ciudad, y quisiera retribuirle un poco a mi estado y a mi país, en lo que yo pueda. Poder poner un granito de arena, ya sea poco o mucho, pero luchar por tener un mejor San Luis Potosí, pues aquí es donde está nuestra familia, nuestro patrimonio, y es donde quiero seguir viviendo”, expresó.

Manifestó que, si bien, el poder dar lo mejor de sí misma es un gran reto, sin embargo, encuentra en su propia familia - sobre todo en su hija- la motivación para poner todo su empeño en su trabajo diario como diputada.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“¿Qué no haría una madre por su hija? Yo quiero dejarle a mi hija una ciudad tranquila y segura, una ciudad de oportunidades; que cuando termine sus estudios pueda dedicarse a lo que ella quiera, y que, no por ser mujer, se le nieguen ciertos espacios. También que si ella en algún momento dado tuviera que emigrar a otro lugar, lo haga por gusto y no por necesidad. Quiero abrir oportunidades”, apuntó.

Una diputada ciudadana

Puente Bustindui se describe a sí misma como una mujer que le apasionan las causas sociales, pues desde muy joven participó junto a su familia en marchas y manifestaciones para exigir el respeto de los derechos humanos. Dijo que los recuerdos que más atesora se remontan al tiempo de los movimientos navistas.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ello también la motivó a decidir estudiar la Licenciatura en Derecho, para luego desempeñarse como abogada en despachos jurídicos importantes de San Luis Potosí. Años más tarde, su trabajo y dedicación la llevaron a apoyar -voluntariamente- la campaña del ex Gobernador Marcelo de los Santos Fraga, quien vio en ella un gran potencial para la política y el servicio público, y, al asumir su mandato decidió nombrar a Aranzazu Puente como directora de Gestión y Atención Ciudadana de la Secretaría Particular; ahí, ella tuvo la oportunidad de conocer de cerca las principales necesidades e inquietudes de la población.

Todas estas experiencias reforzaron su convicción de querer hacer un cambio por el bien de San Luis Potosí, y por ello, se considera como una “diputada ciudadana”, que está presente y comprometida con la gente.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Yo soy de la idea de que un gobernante no puede estar encerrado en su oficina, y más los diputados, necesitamos salir a las calles y regresar a nuestros distritos, porque es ahí donde está el sentir de la gente, es ahí donde uno se da cuenta y palpa las necesidades que tienen, y, con base a ello nos podemos poner a trabajar para legislar”, afirmó.

En ese sentido, recordó que su principal compromiso durante su campaña fue el estar volviendo a su distrito; incluso implementó un programa denominado “Con V de vuelta”, que consiste en regresar continuamente a las colonias de éste para ver sus necesidades, y no solamente quedarse con el legislar.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Yo me comprometí a estar regresando a mi distrito, y lo he venido haciendo a lo largo de este año, aunque creo que me ha faltado tiempo; me hubiera gustado abarcarlo ya todo, pero son alrededor de 120 colonias, por ello es muy importante estar regresando. Como diputados debemos ir a tocar puertas, tanto del Gobierno Estatal como el Municipal y Federal, dependiendo del tipo de necesidad que estén viviendo en las colonias, pero también tenemos que ir dejando una ruta, para que al momento en que ya no estemos -en el cargo-, la gente pueda acudir directamente y sepa a qué áreas se tiene que enfocar”, agregó.

Un Congreso de puertas abiertas

Con respecto al segundo año de trabajo que ha iniciado la LXIII Legislatura, externó sentirse contenta porque nuevamente la Mesa Directiva del Congreso del Estado es encabezada por mujeres; destacó la labor de su antecesora la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, y afirmó que seguirán trabajando con una dinámica de darle voz a cada uno de los diputados, para que de forma conjunta puedan construir una agenda legislativa, pero también mantendrán la apertura con la ciudadanía.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En ese sentido, extendió una invitación a las y los potosinos para que se acerquen al Congreso del Estado, a externar sus inquietudes y proponer iniciativas que beneficien a la población, pues “es un Congreso de puertas abiertas y estamos para servirles, nos debemos a ellos”.

“Me siento muy contenta, comprometida y sé que es una gran responsabilidad, porque tenemos que dejar siempre en alto a las mujeres, donde podamos demostrar que las mujeres en esos espacios de decisión lo sabemos hacer bien. Nos vamos a dar a la tarea de revisar las agendas legislativas de los demás compañeros del Congreso, para ver los puntos de coincidencia y de ahí trabajar un proyecto para hacer una agenda conjunta, pero creo que también es muy importante escuchar las voces de la ciudadanía”, comentó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Importantes retos para legislar

Un tema primordial que la diputada Aranzazu Puente consideró que se debe poner mayor empeño es la transparencia, pues, resaltó que entre más transparente sea el manejo del Congreso del Estado, así como de las iniciativas y leyes, menos dudas habrá por parte de los ciudadanos con respecto al trabajo que se desempeña.

Asimismo, mencionó que uno de los retos más importantes es abatir el rezago que se ha venido arrastrando desde la anterior Legislatura, por lo que, el compromiso es sacar adelante la mayor cantidad de iniciativas posibles, para que éstas sean dictaminadas y pasadas al Pleno del Congreso.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ante ello, comentó que los primeros puntos que abordarán en los próximos meses, será la Ley de Ingresos de los 58 municipios del Estado; las revisarán y analizarán, para dictaminarlas y pasarlas al Pleno para su aprobación. De igual forma, dijo, se vienen los informes por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y el paquete presupuestal por parte del Gobierno Estatal para el siguiente ejercicio fiscal 2023.

“Yo creo que tenemos mucho trabajo, aunado a las iniciativas que estamos procesando en cada una de las 21 Comisiones que conforman el Congreso. Nos hemos fijado algunas metas, pero primero tenemos que hacer un análisis a profundidad sobre cada una de las áreas, y, dentro de esas metas está generar mayor transparencia y abatir el rezago Legislativo”, destacó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El Congreso del Estado, un ente vivo

Si bien, Puente Bustindui mencionó que no tienen fijado una cantidad mínima de iniciativas que deseen aprobar en este segundo año, pues hay algunas que llevan más tiempo sacarlas adelante que otras, porque requieren de estudios específicos, consultas y trabajo coordinado con otros sectores.

“El Congreso es un ente vivo, que está constantemente recibiendo iniciativas, si bien, hay algunas que conllevan más tiempo de estudio y necesitamos recurrir a ciertos sectores de la sociedad, para que nos den su punto de vista sobre determinados temas. Por ejemplo, está el tema de la Ley de Movilidad, que tenemos que consensuar con distintos sectores de la sociedad, con expertos y organizar mesas de trabajo”, dijo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

No obstante, aseguró que la buena relación que han tenido los grupos parlamentarios, de mucho respeto, ha favorecido para lograr puntos de acuerdo entre los diputados, y, por ende, se toman mejores decisiones velando siempre por el beneficio de la ciudadanía y las familias potosinas.

“Es muy importante para nosotros el poder trabajar en equipo. Yo creo que legislando juntos podemos lograr grandes cosas para San Luis Potosí”, concluyó.