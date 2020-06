Los Padres de familia redoblan esfuerzos por sus hijos

Los Papás son y seguirán siendo columna vertebral de la Familia, al igual que la Mamá. La Figura Paterna siempre será indispensable en todo hogar. Po eso, un buen Padre es aquel que se preocupa por el bienestar integral de todos y cada uno de sus hijos, pero no sólo es darles casa, comida y sustento, sino una educación fundamentada en sólidos valores humanos y cristianos. Un Padre debe ser ejemplo de honestidad, justicia, diligencia, por eso, sus cualidades, virtudes y dones deben ser para empezar, ser defensores de la vida de sus hijos, el permitirles nacer, es lo primero, el que amen la vida, es lo esencial.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, quien indicó que cada vez los Padres de Familia se ven más sacrificados por mantener a sus hijos al redoblar esfuerzos para poder sacarlos adelante, por eso otra de sus cualidades es ser trabajador, diligente, responsable y amar fielmente su hogar.

“Cada vez es más difícil hacerle frente a los gastos para mantener una familia, por lo que los Papás se ven obligados a sacrificarse y a redoblar esfuerzos para darles alimento, casa, vestido, calzado, educación, y todo lo que requieran sus hijos para su manutención y para salir adelante”. Su indiscutible cualidad es ser sacrificados hasta dar la vida por sus hijos.

“De ahí la importancia de que se humanice el modelo económico con carácter de urgente, sobre todo ahora que los padres hacen un esfuerzo mucho muy grande para mantener a los hijos y esposa. A veces ni con dos trabajos basta, aunque la mujer trabaje, a quien desde hace décadas coadyuva en gran medida para sostener a la familia y ni así se dan alcance ambos para mantener a los hijos”.

El jerarca católico sugirió que quienes tienen la responsabilidad de humanizar el modelo económico, lo hagan, con el objetivo de servir más y mejor a las familias potosinas, y se apeguen a los principios del Evangelio, de la fe y de la moral y el humanismo que debe imperar, “porque es de justicia que un Padre de Familia tenga tiempo para convivir, educar y amar a sus hijos y no verse forzado a desapegarse de la Familia por tener que trabajar a brazo partido largas horas e incluso tiempos extras sin que les paguen un sueldo justo y equitativo. No veo justo eso, porque los Papás deben estar muy de cerca con sus hijos, conocerlos, platicar con ellos, no dejar la educación de sus hijos a la deriva, porque luego pagamos como sociedad las graves consecuencias”.

“A como está la economía actual, los padres deben hacer más esfuerzo, con dos trabajos, para poder sostener a su familia y a veces no sólo ellos se involucran en la tarea, sino las mamás también trabajan, y ambos tienen que solventar gastos ante la carestía, y deben redoblar esfuerzos, lo que recae en el descuido de los hijos que quedan muchas veces a la deriva, porque ambos deben trabajar jornadas muy onerosas”.

“Hay Papás que se sacrifican en demasía porque también hacen el Papel de Mamá, sobre todo porque muchos son padres solteros, están separados o divorciados”.

“Los papás que tienen familias disfuncionales son los que más sufren estos estragos de la crisis económica en la que hacen falta sueldos justos, mejor remunerados que ayuden a que tengan una vida digna sin dejar abandonados a los hijos por trabajar 12 o hasta 24 horas continuas”, lo cual considero inhumano e injusto.

“Ojalá se trabaje por generar mejores fuentes de empleo con remuneraciones justas, para los padres de familia que sufren los estragos de la crisis económica”.

“Desde la perspectiva laboral, todos los trabajadores deben tener salarios justos que ayuden a ir solventando las necesidades de la familia para tener una vida digna a la que todos tenemos derechos”.

El máximo líder espiritual de los potosinos, reconoció el esfuerzo que hacen los padres de familia día con día, para sacar adelante a sus hijos y esposa, gracias a los valores humanos y cristianos que los ayudan a perseverar y a seguir amando a su familia y a velar por ella.

Las familias disfuncionales nos deben hacer recapacitar en trabajar por la unidad de la familia, como lo recomienda la Iglesia a través de la Pastoral Familiar, que ha trabajado arduamente en pro de las familias potosinas a través de los diversos programas que ofrece y que deben aprovechar los papás.