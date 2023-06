Los mejores lugares para tu sesión de fotos en San Luis Potosí

La ciudad de San Luis Potosí es una verdadera maravilla ante los ojos, cada uno de sus espacios además de contar una historia y estar llena de cultura, también son ideales para que plasmes tus recuerdos a través de la fotografía.

Si eres fan del estilo colonial de las calles principales del Centro Histórico de la Capital y te gustaría resaltar el valor arquitectónico de la ciudad, estos son los lugares perfectos para que esa sesión quede espectacular:

Callejón de los arcos Ipiña

Este recién inaugurado espacio es ideal para una sesión casual. Además de que es todavía muy poco conocido y es gratis, por lo que serás la sensación. Aunque también puedes aprovechar los arcos Ipiña, que es un lugar muy concurrido, por lo que lo idea es realizar la sesión a muy temprana hora o durante la noche, en ambas opciones tendrás un resultado perfecto.

Plaza del Carmen

Ya sea en esta plaza o en las escalinatas del Teatro de la Paz, este es un lugar muy adecuado para que puedas sacar tus mejores poses, y no solo en esta plaza, sino también en la Plaza de Armas, la plaza del Barrio de San Miguelito y de San Sebastián, estos dos últimos espacios son poco concurridos, por lo que, si eres tímida/o no serán perfectos para ti.

Zaragoza y Universidad

Hay una calle que también ofrece y resalta la arquitectura que caracteriza a San Luis, y es la calle Universidad, ya sea al amanecer o al atardecer, desde la calle 5 de mayo hacia la Alameda.

Callejón de Aranzazú

Seguramente en alguna ocasión has pasado por este lugar y te has quedado admirado no solo del callejón sino del hermoso jardín Guerrero, mejor conocido como Jardín de San Francisco, por la iglesia que se encuentra ahí. Este lugar es ideal para una sesión de fotos en el que podrás resaltar no solo tu belleza, sino también la belleza de los espacios que hay alrededor.

Casonas en Tequis

Estas maravillosas casas, se encuentran ubicadas entre la calle German del Campo y Alfredo M. Terrazas, justo en una cuchilla sobre Carranza, desde donde puedes apreciar la belleza arquitectónica de esas casas y perderte en el tiempo colonial.

Carranza y sus murales

Por supuesto que no podía faltar este espacio que se ha convertido en un ícono de San Luis, con sus bellos murales, esta avenida principal ofrece escenarios citadinos para que puedas hacer una sesión casual.

Por otro lado, sí tú eres un poco más arriesgado y te gusta la aventura, estos dos espacios tampoco pueden faltar para que luzcas espectacular.

Las sierra de Álvarez

Ubicada por la carretera libre a Rioverde, además de ser un espacio que ofrece vistas sacadas de las películas, con pinos y mucha vegetación, también es una oportunidad para que te desconectes de la ciudad y conectes con la naturaleza.

Sierra de Álvarez / Martín Báez

Alquerías de Pozos

Se encuentra dentro de un fraccionamiento en la delegación de Pozos, en donde hay un lago artificial que se convierte en un lugar perfecto para esa sesión más campirana, casual o tipo picnic.

Cerro de San Pedro

Además de ofrecer paisajes pintorescos del pueblo, este lugar cuenta con lugares que pueden llegar a ser ideales para una sesión de fotos.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Estos son los lugares que consideramos ideales para que realices tu sesión de fotos, que además tienen un plus, pues al ser espacios públicos ¡Son gratis! Recuerda que no solo es importante el lugar, sino, que también es importante un buen fotógrafo, un outfit y maquillaje acorde a la zona o la ocasión y un día con el clima perfecto para que tus fotos queden chulísimas.