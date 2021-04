Los jóvenes potosinos merecen la mejor preparación: Octavio Pedroza

Durante el conversatorio con jóvenes profesionistas y estudiantes del nivel superior de la capital potosina, el candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, se comprometió a que su gobierno apoyará a jóvenes, para que puedan concluir sus estudios y que las adversidades económicas no sean un motivo para que vean truncado su futuro.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de plantearle preguntas al candidato en los temas de: Seguridad, Oportunidades, Reactivación Social y Desarrollo, mismas que respondió y destacó que entre sus propuestas se encuentran la creación del Instituto Estatal del Emprendedor, la Secretaría de la Mujer y volver a sentirse seguros en el Estado con acciones concretas en esta asignatura en especial.

El candidato a la gubernatura recordó que el 35 por ciento de los votantes en esta elección serán jóvenes de entre 18 y 35 años, y en sus manos está la decisión del futuro de San Luis Potosí y de México.

En su intervención, el expresidente de la FUP, Guillermo Rivera en representación de los jóvenes aseguró que no son apáticos de participar en la política, y criticó que el presidente de México piense que dando becas a este sector de la población sea considerado como suficiente y está equivocado, “a los jóvenes y los potosinos especialmente, no se nos dice qué hacer, se nos escucha y respalda, por eso hoy nos toca transformar a San Luis Potosí y por eso lo queremos hacer con Octavio Pedroza, porque es el candidato de las soluciones y no de las confrontaciones, de la experiencia para gobernar nuestro Estado, por eso vamos juntos a la victoria”.

Por su parte, el joven profesionista, Gabriel Saucedo Aguilar, afirmó que están hartos de las redes sociales invadidas por los bots de la 4T y quienes se dedican a polarizar con cualquier crítica que se hace, por eso la necesidad de que se involucren en la política, de no quedarse callados y levantar la voz; de unirse a proyectos con responsabilidad social como el de la Coalición “Sí por San Luis”.

El candidato a la gubernatura estuvo acompañado de su esposa Gabriela Nales de Pedroza y sus hijas Gaby y Marisol Pedroza Nales; del presidente del PAN Estatal, Juan Francisco Aguilar Hernández; del presidente estatal de Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fábregat; del aspirante a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos; del coordinador de la Mesa Política de la Coalición, Marco Antonio Gama Basarte; de aspirantes a las diputaciones locales como Margarita Hernández Fiscal, Aranzazu Puente Bustindui, Ricardo Villarreal Loo y el diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga.

Además del secretario estatal de Acción Juvenil, Adrián Muñoz; el secretario municipal de Acción Juvenil, Eduardo Nava; el coordinador de jóvenes de la campaña política, Cristian Azuara y el coordinador de la Red de Jóvenes por México, Gerardo Serrano Gaviño.