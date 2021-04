Los jóvenes listos para las decisiones importantes: Mónica Rangel

“Los jóvenes de San Luis Potosí se encuentran preparados para las decisiones importantes de los próximos años, además que son la fuerza y el motor de las próximas generaciones, pues ellos sacarán adelante con su emotividad y disposición tanto al estado como a México, y serán parte fundamental para el desarrollo que tanto necesita la población”, expresó la candidata por MORENA a la gubernatura, Mónica Rangel al asistir a la graduación de los alumnos de la Universidad Tangamanga.

En este evento, primero que nada felicitó a los rectores de los tres campus de este sistema de educación a nivel superior por su esfuerzo, trabajo y dedicación en favor de la educación, al dirigirse a los graduados les externó que ya es momento que se acaben las excusas para quienes como jóvenes y recién egresados de una carrera profesional les digan que no pueden integrarse a la vida productiva porque no cuentan con experiencia, “ya se acabaron las épocas en que mejor buscaban otras alternativas de empleo e iban por la vida con su titulo bajo el brazo y sin ejercer su profesión”.

Aseveró que desde hace más de un año que el mundo cambio debido a una grave pandemia y que incluso a los países desarrollados los hizo mostrar debilidad, los jóvenes quedaron al frente de muchas responsabilidades y esto no va cambiar, “con esta situación ya se demostró que no los van a detener, no van a estar de brazos cruzados y mucho menos van a quedarse callados para ser parte de las decisiones del país”.

Manifestó que los hombres y mujeres que se gradúan en carreras profesionales, ya no deberán ocupar espacios de aprendizaje, ahora estarán en donde se toman decisiones tanto en la iniciativa privada como en la administración pública.

Ante los alumnos de la Universidad Tangamanga, también la candidata les externó que la felicitación era extensiva también para sus padres quienes hicieron el esfuerzo para que recibieran una formación universitaria, así como también agradeció y felicitó a los profesores que estuvieron al frente de las cátedras y hoy entregan a la sociedad profesionistas productivos y mejores ciudadanos.

Por último, la Doctora Mónica Rangel, les expresó que su proyecto de gobierno es incluyente y parte importante de su administración están incluidos los jóvenes en todos los aspectos, “porque no debemos tenerlos marginados de las decisiones importantes que se tomarán durante los próximos seis años, en que estaremos al frente con la transformación de San Luis Potosí”.