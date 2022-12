Los caciques quieren que me vaya del PAN, pero no lo haré: Juan Francisco Aguilar

El diputado y ex dirigente panista Juan Francisco Aguilar denunció que, quienes hoy ostentan la dirigencia del PAN en San Luis, es decir, los caciques, quieren que se vaya del partido pero no les dará gusto, “me mantengo siendo panista y no tengo en el cajón mi renuncia, eso quisieran”.

Arremetió contra el diputado federal Pepe Toño Zapata y le recomendó que se ponga a trabajar, “para que no esté a la mera hora metiendo iniciativas como si fueran suyas, cuando son de Movimiento Ciudadano y las canta como si las hubiera presentado, mientras que, las que de verdad son suyas, se las impugnan”.

Recordó que cuando pepe Toño Zapata fue dipoutado local, le echaron abajo varias iniciativas de ley porque estaban mal hechas; mejor deberíamos ser autocriticos y corregir lo que está generando desunión.

“Soy un militante del PAN que defiende la doctrina del partido y lamentablemente por lo que se ve, los que controlan el partido quisieran que no siguiera ahì, pero no va a depender de ellos; las delcaraciones de Pepe Toño no abonan a la unidad”.

Juan Franciasco Aguilar señaló que “les molestó las declaraciones que hice en el sentido de que deberian barrer y trapear la casa cuando vayan a invitar a alguien, en alusion a la inclusión de personajes con candidaturas para el 2024”.

Con la actual dirigencia que nolleva ni año y medio, ya se fueron liderazgos y cuadros valiosos como Sonia Mendoza, Marco Gama y Paco Salazar, alcaldes como el de Santa Maria y otros en puerta.