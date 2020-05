Los bebés no deben ser condenados a muerte: Iglesia Cristiana de SLP

La decisión de los diputados locales de rechazar el aborto tiene varias vertientes; la primera y más importante es que se defienden los derechos de los no nacidos, quienes no importa la manera como fueron concebidos, no deben ser condenados a la pena de muerte.

En segundo lugar, es un triunfo que el voto de los diputados correspondió al deseo de sus representados; hubo casi un año de cabildeo, sondeos, conferencias y su voto no correspondió a lineamientos de partidos políticos ni a su manera personal de ver este asunto. Por lo cual, los felicito.

Así lo señaló el pastor de “El Camino”, Comunidad Cristiana de San Luis Potosí, Ing. Ariel Miranda Nieto, quien indicó que la decisión no resuelve el problema de los embarazos no deseados; "falta mucho por educar, apoyar y legislar al respecto. Pero la decisión de votar por la vida da un carpetazo a buscar una solución simplista a los errores de la sociedad. Insisto, más que ver este resultado con triunfalismo, tenemos que sentarnos a trabajar como grupo interdisciplinario para resolver el problema complejo de los embarazos no deseados”.

“No deseamos la muerte de mujercitas que tomen malas decisiones ante las presiones familiares o sociales y si deseamos penas extremadamente severas para los violadores; tenemos que agilizar el sistema de adopción de menores; etc., etc. En resumen, el trabajo apenas empieza”.

Indicó el Pastor Ariel Miranda: “En lo personal no estoy de acuerdo ni simpatizo con las pintas de ninguna clase que hicieron en las fachadas de las oficinas de los partidos políticos que votaron a favor de la Vida”.

"Hay muchas formas más civilizadas y efectivas de manifestar nuestros puntos de vista; esto rebasa la libertad de expresión y se convierte en un libertinaje, anarquía y además es un delito que debe castigarse conforme lo marca la Ley".