Los 4 hábitos para una higiene bucal adecuada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí hace un llamado a la población para que mantenga una buena salud bucodental, y así prevenir enfermedades y conservar una calidad de vida óptima. Se relaciona directamente con la capacidad para hablar, comunicarnos y en la autoestima, recalcó el coordinador de Estomatología y Cirugía Maxilofacial, José Gerardo Lucio Reyna.

La falta de una correcta higiene e incluso una deficiente alimentación, pueden provocar enfermedades bucodentales que van, precisamente, desde la caries hasta desarrollar cáncer oral. La caries dental o enfermedad periodontal es la enfermedad bucodental con mayor prevalencia y principal causa de consulta en los servicios de Estomatología.

Estas enfermedades se presentan debido al cambio de hábitos de alimentación, pues anteriormente se consumía más fibra entre la población; alimentos ricos en proteínas, sin tanta grasa, y ahora los alimentos son más procesados y con más grasa y azúcares, que provocan mayor prevalencia de caries, mal aliento y pérdida del órgano dental.

Para tener dientes sanos se requiere la adopción de cuatro hábitos: cepillado dental, la limpieza con hilo dental, uso de enjuague, alimentación saludable y visita semestral al dentista.

También señaló que en los módulos PrevenIMSS de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se realizan actividades preventivas de cepillado, control de placa dentobacteriana mediante el uso del colorante, técnica de uso del hilo dental y aplicación tópica de fluoruro a niños de 3 a 10 años.

Por eso es importante que la población tome conciencia sobre el cuidado de su salud bucodental y siga estas recomendaciones para prevenir enfermedades y mantener una sonrisa sana.

Lucio Reyna informó que el Instituto en San Luis Potosí cuenta con 25 consultorios en diferentes unidades médicas, como los Hospitales Generales de Zona (HGZ) y Subzona (HGSZ) No. 1 y 2, en la capital potosina, y No. 4 y 9 en El Naranjo y Rioverde, respectivamente.

También los hay en las UMF de la capital: No. 5, 7 45, 47 y 49; en Ciudad Valles, la No. 3; No. 10 en Matehuala, así como otras foráneas como las No. 11, 12, 13, 20, 37 y 48.

El personal a cargo de este servicio lo integran 40 estomatólogas y estomatólogos, quienes realizan las actividades asistenciales, así como 35 pasantes de Servicio Social de Estomatología, encargados de las actividades preventivas.