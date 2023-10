Localizan en Monterrey a 3 de 5 jóvenes migrantes que eran buscados en SLP

Ya fueron localizados en Monterrey Nuevo León, tres de los cinco adolescentes de origen migrante que se encontraban en calidad de no localizados por quienes la Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda.

Del resto del grupo de los cinco menores que se encontraban bajo resguardo de la Procuraduría de Protección Niños, Niña y Adolescentes (PPNNA) se continúa su búsqueda.

Así lo dio a conocer el Fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras quien dijo que los adolescentes de origen salvadoreño, decidieron por cuenta propia seguir su camino hacia loa Estados Unidos, “ellos salieron por su voluntad, no hay ni hubo ninguna retención o privación ilegal de su libertad”.

Adelantó que se tendría una reunión con los representantes consulares en San Luis Potosí, de Honduras, El Salvador y Guatemala, países de origen de gran parte de los migrantes que cruzan territorio potosino, en la que se abordarían temas cruciales no solo en cuanto al cruce de migrantes, si no y en especial, de los menores no acompañados.

Cabe mencionar que la movilidad de menores migrantes acompañados y no acompañados ha ido en función del incremento o decremento del flujo migratorio que se registra a nivel nacional, según comento en su momento, el director de la Casa Hogar del Migrante, el Padre Marco Antonio Luna, quien destacó que ante ello, los consulados como gobierno del Estado y la Casa del Migrante se mantienen alertas con el fin de evitar que sean víctimas de algún delito, y ayudarlos a reunirlos con sus familiares.