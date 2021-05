“Lo que no se evalúa, no puede mejorarse” Instituto Potosino de la Familia

“La prueba PISA, es un instrumento de evaluación internacional que permite conocer áreas de oportunidad para la mejora educativa de nuestro país, pensar en salirse de tan importante práctica, seria además de un grave error, demostrar nuestra ignorancia en el ámbito educativo”.

Desde el Instituto Potosino de la Familia A. C. se afirmó lo anterior, a la par de añadir que “el comentario del retiro de la prueba se sustentaba en que México, ya debería estar realizando las pruebas de campo para la evaluación del próximo año, acción que no ha iniciado, además de no tener un presupuesto asignado para su aplicación”.

En días recientes se tuvo la noticia que México se retiraba de la prueba PISA, dijeron, esto surgió porque un funcionario de PISA en París, confirmó a una Organización de la sociedad civil que dicha prueba estaba suspendida.

La prueba, es un examen para estudiantes de 15 años que se aplica cada tres años y que mide las habilidades en lectura, matemáticas y ciencia.

Está prueba está afiliada a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en donde México participa desde el año 2000.

Posteriormente la titular de la SEP y el presidente confirmaron que México continuaría con la prueba y que el retraso se debía a la problemática que generó la pandemia.

Es necesario destacar que esta prueba ha permitido identificar varias carencias de nuestro sistema escolar y ha permitido impulsar varios cambios, por ejemplo, tener un marco curricular común, así como la ampliación de horas dedicadas a matemáticas en el plan de estudios y a poner una gran atención en la lectura de comprensión como una meta.

