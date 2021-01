Lo mejor para SLP empezará este 10 de enero: Octavio Pedroza

Al iniciar la recta final de precampaña, el precandidato del PAN a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán anticipó que el 10 de enero, vendrá lo mejor para todas y todos los potosinos, porque encabeza una propuesta triunfadora para la militancia y la ciudadanía.

“Para mi no hay proyectos, hay convicción y lealtad a Acción Nacional y San Luis Potosí. Me mueven los valores e ideales, y no el afán del poder, porque el día que le falle a mis principios, preferiría irme a casa”, afirmó.

Insistió en mantener la unidad de la militancia para este 10 de enero, y reiteró que la demagogia, el engaño y las ocurrencias son las principales amenazas para San Luis Potosí.

“En la unidad familiar encontraremos las soluciones a los grandes problemas sociales, trabajemos juntos para seguir construyendo confianza, porque San Luis Potosí tiene una gran amenaza, por eso debemos estar conscientes para elegir bien y salir fortalecidos y competitivos para las elecciones constitucionales del 6 de junio”, enfatizó.

El precandidato del PAN a la gubernatura dijo que él puede caminar tranquilamente, porque tiene la conciencia tranquila de haber cumplido con sus tres cargos públicos como presidente municipal de San Luis Potosí, diputado federal y senador de la República, por eso señaló “panista nací, panista soy y panista me voy a morir, al PAN lo siento hasta en las entrañas”.

Por último, Pedroza Gaitán mencionó que al concluir esta contienda interna, Acción Nacional mantendrá la unidad, para salir fortalecidos para la competencia constitucional del 6 de junio, donde se medirán fuerzas con el verdadero peligro para los potosinos, cuyos adversarios están afuera del partido.