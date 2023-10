Llevan agua a colonias no contempladas por Interapas

Casi una treintena de colonias de la capital potosina no cuentan con el servicio del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, por diversos motivos, entre ellos porque no están regularizadas, pero a través de la Secretaría del Bienestar Municipal el Ayuntamiento capitalino se cumple con ese derecho universal y lleva agua gratuita en camiones cisterna.

El titular de esa dependencia, Martín Juárez Córdova reveló que son 26 colonias que no están bajo la influencia de Interapas, algunas de ellas debido a que son asentamientos irregulares, porque no han sido entregadas al municipio o porque desde que las construyeron no les crearon infraestructura hidráulica.

Resaltó que a la par se busca que esos núcleos de población importantes que en estos momentos no están incorporados al organismo operador de agua, se regularicen y puedan incrementar su infraestructura para recibir agua a través de la red.

El funcionario municipal expresó que se han topado con la situación de que hay domicilios que no cuentan con aljibe o tinaco, por lo que se cuenta con el programa de cisternas con capacidad para mil 100 litros para que los usuarios puedan almacenar agua.

Juárez Córdova resaltó que hay también 22 comunidades rurales a las que acuden las pipas municipales a repartir agua, en otras localidades, que cuentan con pozo se les capacita a sus administradores para la mejor distribución de agua para consumo humano y para riego.

Juárez Córdova señaló en este tema se trabaja en acuerdo con la ciudadanía para que oportunamente tengan acceso al recurso hídrico, igual que se hace con el programa para llevar energía eléctrica, a través de paneles solares, a localidades que no cuentan con ella.

Al momento, se han cubierto 480 domicilios que no tenían acceso a la electricidad: “No se trata de darles a todos -los paneles solares- sino a quienes realmente requiere este nivel de ayuda para incorporarse al desarrollo”, aseveró.