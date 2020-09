“Llegué con huaraches y me voy con huaraches”: Alejandra Valdés

Luego de que se filtrara el contenido de un chat institucional entre legisladores donde discutieron por la designación de la legisladora Vianey Montes Colunga como presidenta de la Directiva, la legisladora morenista Alejandra Valdés Martínez exigió respeto y dijo que ella llegó de huaraches y así se va a ir.

Por su parte, el legislador Mauricio Ramírez Konishi presidente de la JUCOPO, expuso que es lamentable que se haya filtrado el contenido del chat, ya que se emitieron posturas personales que no debieron haber trascendido porque afectan la imagen del Congreso del Estado y se “alteran mas las cosas”.

Los señalamientos que hizo la diputada Beatriz Benavente Rodríguez causaron reacción en la legisladora Alejandra Valdés quien invitó a la legisladoras priísta a que pruebe sus dichos de que “colocamos gente cuando las únicas personas que me apoyan son mis asesores que trabajan todos los días”.

Añadió que no hay fractura en el trabajo legislativo “aunque haya señalamientos clasistas y racistas, soy indígena de la huasteca, llegue con huaraches y así me voy a ir, no me importan que digan que estoy gorda o chaparra o pobre y por eso no mereces ocupar un cargo, está canijo cómo se habla, no sabía que para ser político hay que ser de sangre azul o de familia rica”.

También la diputada Angélica Mendoza Camacho se defendió en la tribuna y dijo que su marido tiene el derecho de participar en política, ante los señalamientos de que fue el quien pasaba información a los diputados morenistas para que los manifestantes agredieran a los demás legisladores.