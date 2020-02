Llega "Prevenir esta chido" en la Potosinos Ilustres

Secundaria Potosinos Ilustres arrancó el segunda etapa del programa "Prevenir esta chido", que en esta ocasión tuvo como colaboradores a la Universidad Potosina, donde el gobernador del estado Juan Manuel carreras López reconoció que el panorama que se vive incluso desde la primaria hasta las universidades es complejo en relación a las adicciones.

El mandatario Estatal Juan Manuel carreras López dijo que no sólo en las escuelas se fomenta la disciplina y los valores sino también en casa y sin ayuda en casa en ocasiones la situación se pone difícil.

Cortesía | Potosinos Ilustres

"Hay una realidad social compleja no todos los hogares tiene las mismas condiciones, el estado no puede suplir a la familia, necesitamos que se involucren que estén ahí y si no dar aviso a las autoridades educativas y sanitarias para atender cualquier problemática".

La participación de los estudiantes de la universidad Potosina en el programa prevenir está chido se fundamenta en prácticas sociales semestrales donde se ayudan a estudiantes potosinos desde la psicología, la abogacía, la criminalística y otros.

"Quiero resaltar el compromiso por impulsar este tipo de programa, porque todo lo que se haga por los jóvenes y los niños de nuestro estado es para fortalecer a nuestras familias y por ende a nuestra sociedad. Creo que tenemos un trabajo compartido, el gobierno, los universitarios que se están sumando a este proyecto para ayudarán a que más niños y jóvenes entiendan su proyecto profesional y de vida" dijo el rector de la Universidad Potosina Arturo Segoviano.