Llega "Domingo de Pilas con mi Gobierno" a Panalillo

SLP.- Con la mira en visitar, recorrer y atender la necesidad de todos los rincones del municipio, el alcalde Enrique Galindo Ceballos y funcionarios del ayuntamiento dieron seguimiento a la campaña “Domingo de Pilas con mi Gobierno” que arrancara el pasado domingo en el Parque de Morales, trasladándose a la comunidad de Panalillo para apoyar en los trabajos de limpieza, y abonar con la toma de medidas oportunas al mejoramiento de las condiciones de la localidad.

Esta vez el presidente se hizo acompañar de las direcciones de Servicios Municipales, Ecología, DIF, Oficialía Mayor, Cultura, Desarrollo Social, Contraloría y la Delegación de Pozos, quienes se abocaron de inmediato a desempeñar tareas en conjunto con los habitantes de la comunidad, para poner de manifiesto la corresponsabilidad de mantener en buenas condiciones la plaza principal y el atrio del templo.

El presidente Enrique Galindo dijo que estaba ahí, cumpliendo su compromiso de regresar porque conoce los temas emergentes que aquejan a sus habitantes: la falta de agua, el deficiente drenaje y las penumbras por la falta de luz. “Estamos aquí presentes para empezar a dar instrucciones y dar solución de fondo en los temas que ya conocemos, aquí estoy, y vamos a seguir viniendo”, enfatizó.

El delegado de Villa de Pozos, Jorge García Medina, comentó al alcalde que en Panalillo los principales temas son: el del pozo que no cumple su función desde hace casi tres años, pero también la falta de seguridad pública; “la policía no entra para acá, hay una sola patrulla que viene de Ciudad Satélite pero no hay presencia policiaca permanente”, ante lo que se comprometió a seguir puntualmente las instrucciones del presidente para empezar el rescate de la comunidad.

Llevar a cabo estas acciones, son la forma en que el gobierno de Enrique Galindo se acerca a la gente para conocer a fondo sus necesidades, con la finalidad de establecer el plan de trabajo que atienda todos los espacios del municipio, sin distingo y con una distribución igualitaria de servicios públicos.

