Llaman a no desacreditar el Censo 2020

Del 2 al 27 de marzo se llevará a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, por lo que personal de El Sol de San Luis recibió una plática informativa por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para atender dudas que han surgido en torno al censo.

En la plática impartida por Nélida Galarza Velázquez a personal directivo de las diferentes áreas de esta editora, destacó que la información que otorgue la población a los encuestadores del INEGI es totalmente confidencial, pues no se vende ni se otorga a personas o empresas en lo particular, ni se almacena de forma personalizada, pues al capturar los datos no se registra el nombre del entrevistado.

Datos personales dados al INEGI son totalmente confidenciales / Juanita Olivo

Informó que los encuestadores no solicitan al entrevistado comprobar la información que brinda, incluso si la persona no desea dar su nombre y el de los integrantes de la familia, puede no hacerlo. Además este año el cuestionario se llenará en un dispositivo móvil que “encripta” los datos al momento que el encuestador los llena, por lo que no podrá manipular la información.

También explicó que por razones de seguridad, los encuestadores tienen la instrucción de no ingresar a las viviendas, además de que deben acudir debidamente identificados con gafete, chaleco, sombrero y mochila; en el gafete portan el nombre y un folio, con los que el entrevistado puede corroborar su identidad llamando al número 018001114634 o en la página censo2020.mx

Finalmente, indicó que ya comenzó a aplicarse el Cuestionario de Entorno Urbano, por lo que ya es posible observar en algunas colonias a personal del INEGI que levanta información mediante observación en las calles, y una vez que comience el censo, las corporaciones de seguridad pública realizarán rondines para acompañar a los encuestadores en colonias conflictivas.