Llamado del IMSS para donar sangre

Es un acto de plena solidaridad, la donación de sangre de manera voluntaria, por ello, la Oficina de Representación de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, hizo un llamado a la población para acudir al Banco de Sangre del Hospital General de Zona No. 1, el cual cuenta con un protocolo de seguridad para donantes y personal institucional.

El jefe del Banco de Sangre, Carlos Rosillo Martínez, expuso que, ante la emergencia sanitaria por Covid-19, se han adoptado diversas medidas para evitar contagios, como la implementación de filtro sanitario para identificar a personas con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, y respiratorios.

El personal institucional que labora en el Banco de Sangre cuenta con el equipo e insumos de protección personal, como son gogles o caretas, cubrebocas, batas y guantes principalmente, para atender a los donantes y garantizar un procedimiento seguro.

Es apremiante contar con sangre segura y suficiente para beneficiar con un tratamiento oportuno a pacientes con enfermedades como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia; así como para otras personas que llegan a sufrir algún accidente de gravedad.

Los requerimientos para donar sangre son: ser mayor de edad y menor de 65 años; pesar más de 50 kilos; contar con buena salud; no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos doce meses; no consumir drogas; no estar embarazada o en lactancia.

También, es importante para la donación no haber consumido analgésicos los últimos 5 días y no presentar síntomas de resfriado en el último mes. Se requiere que la persona no haya ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.