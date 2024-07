Llamadas falsas y “mudas” aumentan durante las vacaciones en SLP

En temporada vacacional prevalecen en los hogares, los servicios de cuerpos de seguridad y emergencias para atender accidentes diversos de niños y jóvenes, que la intervención de policías o elementos de seguridad por algún delito.

Agregó que en periodo vacacional en ocasiones los jóvenes sufren lesiones por alguna actividad en juegos entre hermanos, cuando se quedan solos, hay ocasiones en que se quedan encerrados, o al interior de algún vehículo, “esas son las principales acciones que se atienden y en mínima proporción la comisión de delitos”.

Otro tema que ocupa a las autoridades durante las temporadas vacacionales son las llamadas falsas, “se detectan, se canalizan y se monitorean, se envían a una base de datos donde no se descartan al igual que las llamadas mudas donde la persona está al teléfono y no refiere nada, éstas no se descartan hasta transcurrido un periodo de tiempo prudente”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Para aminorar el tema, se generan medidas de prevención por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado según comentó su titular José Luis Ruiz Contreras, con la finalidad de que los padres de familia y los jóvenes generen condiciones de seguridad.

“Que los menores no jueguen al interior de las unidades, que no manipulen algún liquido peligroso, que no se acerquen a calves o que no incurran acciones que puedan generar algún tipo de riesgo”, señaló Ruiz Contreras.