Llama Salud a potosinos a vacunarse contra el Covid-19

Veinte por ciento de la población no se ha querido vacunar contra el Covid-19, ella los pone en riesgo pero también a quienes aún no les ha tocado la vacunación, advirtió el secretario de Salud del Gobierno Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner.

Preocupa al Estado, la tercera ola epidemiológica en México, que hay 18 secuencias genómicas y la circulación de las variantes del coronavirus alfa, gama y delta.

Al momento, se tienen identificados 18 casos de las variantes del Covid-19, 10 de la variante Alfa, ocho en la capital y uno en cada uno de los municipios de Matehuala y Ciudad Valles; en el caso de la variante Gama hay cuatro contagios, tres en la capital y uno en Ciudad Valles; y finalmente van cuatro de la variante Delta todos en la capital.

Por esta situación, es preocupante que el 20 por ciento de la población no se haya vacunado, puesto que de 100 mil personas de 60 y más años alrededor de 20 mil no se vacuno y lo mismo ocurrió en la población de 50 años y más, y está ocurriendo lo mismo en la población de 40 años y más.

Debido a lo anterior, se considera que hay “caldo de cultivo que nos permite darle esta oportunidad a las variantes Alfa, Gama, y Delta, que son variantes de preocupación de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud”.

Hizo un llamado a la población a vacunar, ya que las defunciones que se siguen presentando en San Luis Potosí, son de personas que tienen la edad para vacunarse y no lo hicieron “pudieron haberse vacunado, pero desafortunadamente no lo hicieron aunque la vacuna protege de enfermedades graves o hasta la muerte”.

Pidió a los adultos jóvenes que aún no les ha tocado vacunarse, continuar con las medidas preventivas como uso del cubre bocas, sana distancia y lavado constante de manos para evitar un aumento exponencial de los casos “hay cientos de miles de personas que no se han vacunado porque aún no les corresponde y que tienen una participación muy activa en la transmisión porque son de los que más movilidad tienen”.