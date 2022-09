Llama PC al Interapas, a cumplir con limpieza de colectores pluviales para evitar inundaciones

Las afectaciones que dejaron las lluvias derivadas del paso del Huracán KAY en la zona metropolitana, reflejan el desdén y la falta de trabajo preventivo principalmente del Interapas en lo que respecta al mantenimiento de los sectores pluviales, por lo que en consecuencia al momento hay seis colonias inundadas y alrededor de 150 personas afectadas.

Así lo comentó en rueda de prensa el titular de la Coordinación Estatal de protección Civil, Mauricio Ordaz Flores quien dijo que las colonias inundadas son El Aguaje, Las Terceras, Los Silos, Valle de Cactus y Terremoto, Valle de Palmas, con éstas, hay en total en la capital, 13 colonias que presentan riesgo de inundación, hay unas que incluso están asentadas sobre agrietamientos de suelo, en tanto que en Soledad son siete las colonias en riesgo.

El titular de PC lamentó que gran responsabilidad en los sucedido se a falta de trabajo preventivo por parte del Interapas, por lo que exhortó al organismo a asumir su responsabilidad en cuanto a la limpieza de los colectores pluviales, “tuvimos árboles caídos, los puentes subterráneos inundados y cerrados por falta de trabajo, pido, exhorto, la colaboración del Interapas que cumpla con su labor de limpieza de los colectores, que haga lo que le corresponde”.

No somos ajenos estamos trabajando con los coordinadores de protección civil de los 58 municipios, a quienes invito a sumarse a los trabajos que realiza el gobierno del estado y estar atentos en este tipo de eventos naturales que en algún momento pudieran generar riesgos para la población.

Ordaz López reiteró el llamado al Interapas para que cumpla con lo que le corresponde, “se sume al trabajo y asuma su responsabilidad, “en su momento debió haber cumplido y realizado el trabajo de limpieza de manera previa a la llegada de las lluvias”, puso como ejemplo que en otros municipios se acató la indicación de tomar medida preventivas y hubo saldo blanco a diferencia de la capital y Soledad debido a la falta de limpieza de los colectores pluviales.

“Anoche no podían ponerse de acuerdo si en el Río Santiago cerraban la mitad si lo cerraban todo, en una evidente falta de coordinación, por lo que ya se solicitó su plan de contingencia que se aplicó en estas lluvias, porque no lo hemos visto claro nosotros y principalmente la población, ya no puede permitirse que cada que llueva se inunden sus viviendas, donde es más importante el trabajo de prevención”.

Dijo que el huracán tuvo impacto en todo el territorio potosino, con mayor fuerza en la zona huasteca donde se registraron algunos deslaves que fueron atendidos de manera oportuna y coordinada, no así en la capital donde a falta de trabajo preventivo, de coordinación y de responsabilidad.

“Recordemos que estamos en temporada de lluvias y vienen muchos huracanes más este fue de nivel III, tuvimos muchas lluvias, buenas para la huasteca, zona media y altiplano fueron benéficas no así para la capital o la zona metropolitana”.

Comentó que en el caso de la huasteca, se tienen habilitados 66 refugios temporales avalados por CENAPRED, (Centro Nacional de Prevención de Desastres), hay 25 en auditorios, 23 en escuelas hay dos Iglesias habilitadas también como refugios, además de un hospital totalmente habilitado, en todos se cuenta con alimentación, áreas de higiene personal y atención médica inmediata.

“Lo que estamos haciendo con las personas que viven cerca de una cuenca, rio o ladera, que conozcan y ubiquen los albergues más cercanos para que se trasladen a ese lugar en caso de ser necesario”.