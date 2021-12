Llama la Iglesia a evitar excesos y mantener las medidas preventivas durante Navidad

Ante la llegada de Nochebuena y Navidad, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, hizo un llamado "a la buena voluntad de las personas, a trabajar juntos por la paz en la Tierra, sobre todo por la paz en nuestro entorno inmediato que es San Luis Potosí".

Pidió que las reuniones de estos días sean sólo en familia, de ser posible sólo la familia nuclear, "porque sabemos que se viene muy difícil el tema del Covid nuevamente, que recordemos que la vida de los demás está en nuestras manos y no podemos ponerla en peligro o en riesgo".

Igualmente, recomendó evitar lugar concurridos y en caso de viajar, mantener las debidas precauciones para evitar contagios; recordó las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en cuanto a que "es preferible lamentar no haber celebrado una fecha tan importante, que lamentar la muerte de un ser querido".

Destacó que si se mantienen las medidas preventivas y continúa la vacunación, el 2022 puede ser el año en que acabe la pandemia, "es hora de poner nuestro granito de arena para volver al orden natural de la vida".

Así mismo, Priego Rivera llamó a no excederse en estas fiestas, "es tiempo para estar juntos, es un tiempo para cuidarse, para no excederse, para vivir sobriamente, que quiere decir plenamente; hay personas que no disfrutan estos tiempos de vacaciones porque como en las noches se exceden, de día están dormidos".

Destacó que estos son días para estar en familia y recordar "el nacimiento de nuestro salvador, nacimiento que fue inaugurado con paz en la tierra a los hombres de buena voluntad".