Llama Infonavit a no caer con falsos gestores

Las soluciones a posibles problemas con créditos del Infonavit, sólo las puede dar el propio Instituto, por lo que se invita a los derechohabientes a no caer con falsos gestores, indicó Mario Rojas Hernández, delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Rojas Hernández señaló que el Infonavit sigue combatiendo el "coyotaje" que existe a través de falsos gestores que ofrecen realizar trámites, resolver problemas de pago, o entregar recursos para que los derechohabientes den un uso diferente a sus créditos.

Al respecto, destacó que los créditos del Infonavit se enfocan en vivienda, ya sea para la adquisición de un inmueble o para realizarle mejoras, "no se dan para que compren otro bien", por lo que cualquier persona que ofrezca un recurso diferente, es falso.

Igualmente, si una persona tuvo problemas para cumplir con sus pagos, puede acercarse directamente al Instituto para conocer las opciones que existen para que se ponga al corriente, "cualquier solución fuera del instituto no la recomendaría".

Señaló que estas alertas se realizan a través de diferentes medios para que los derechohabientes no caigan en manos de falsos gestores, inclusive "tenemos un altavoz que no invita a no caer en estos timos" y se pide a la población que si tienen algún asunto qué tratar, acudan a las oficinas del Infonavit.

Por otro lado, Rojas Hernández informó que hasta el momento se han otorgado más de 6 mil créditos, con una derrama económica de 4 mil 500 millones de pesos, y aseguró que "Infonavit tiene el fondo para dar todos los financiamientos que sean posibles".