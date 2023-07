Llama Gallardo a municipios a "ponerse las pilas" en temas de seguridad

Es increíble, que alcaldes y policías municipales que conocen a sus habitantes y sepan quienes de ellos delinquen y quienes pertenecen a bandas de la delincuencia organizada, no lo informen al estado o a la federación para que se actúe en consecuencia.

Así lo sostuvo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien puso como ejemplo el municipio y las autoridades y funcionarios de Tamuín, municipio al que dijo se le ayuda para que mejores sus condiciones de seguridad.

Después de los recientes hechos, se incremento en más de cien el número de elementos solamente para municipio, “lo vamos a ayudar, pero él tiene que ponerse las pilas con su policía, hay muchas cosas que suceden y que su corporación no avisa”.

Policiaca Arde Tamuín, un muerto y dos heridos en tres hechos violentos

Agregó que ese hecho es un tema latente que se aborda en las reuniones de la mesa de paz y seguridad, “les hemos pedido a las corporaciones municipales que nos avisen y no nos avisan, no nos dicen nada, no hablan, de las últimas detenciones que se hicieron en ese municipio, los detenidos son gente que vive en Tamuín, que son originarios de Tamuín,”.

Ese es el tema, reiteró; “nosotros le decíamos cómo es posible que siendo un pueblo tan chiquito, no sepas quién es malo y quién es bueno, y que las detenciones que hicimos son de ahí mismo, no es gente que vino de fueras, son tus habitantes y tu gente, tu policía, nunca nos avisó, nunca dijo que ahí había criminales.”

El mandatario estatal sostuvo que entonces en esos casos podría haber colusión con los criminales, y será la Fiscalía quien determine al respecto, “el tema es con ellos y siempre se batallar de autoridades municipales, de elementos puede que sí -haya colusión- , pero bueno”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí