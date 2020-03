Llama Canaco a seguir apoyando al comercio local ante contingencia sanitaria

Ante esta contingencia sanitaria a causa del virus Covid-19, los comercios locales y sobre todo los pequeños son los más afectados porque sus ventas reportan caídas de un 60 hasta un 80 por ciento, por lo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVITUR) en San Luis Potosí hace un llamado a los consumidores a apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios.

A través de sus redes sociales, el organismo empresarial ha emitido algunas recomendaciones a la población en general para apoyar a los comerciantes y prestadores de servicios locales, para tratar de que estos se vean lo menos afectados posibles durante esta contingencia.

En primera instancia, exhortan a los potosinos a no dejar de hacer compras, sin embargo es importante hacer conciencia de que sólo una persona acuda a las tiendas o negocios, para evitar aglomeraciones; no obstante hay lugares que ofrecen servicio a domicilio o anticipado, por lo que los consumidores pueden solicitar algún servicio por teléfono o a través de aplicaciones móviles, para no tener que salir de casa.

Por otro lado, la Canaco sugiere no cancelar los viajes que se tenían planeados, sino reprogramarlos y aprovechar la cuarentena para hacer un itinerario, y seguir informándose sobre los lugares que se pretenden visitar.

Otra recomendación es pagar las deudas pendientes, en ese sentido el organismo invita a los consumidores a liquidar las deudas que tengan con alguna micro, pequeña o mediana empresa, pues así les ayudarán a poder sobrellevar esta contingencia que también tiene un impacto en lo económico.

Si eres emprendedor o empresario, de ser posible, planear algunos pedidos de productos o servicios con tus proveedores, aprovechar la calma temporal de la contingencia para revisar catálogos, pedir cambios, programar pedidos y conocer nuevos productos.

Finalmente, exhortan a los consumidores a compartir en sus redes sociales cuando algún producto o servicio les gusta, pues de esta forma les darán difusión a los comercios locales para que otras personas los conozcan y también consuman.