Llama Arzobispo a no perder la esperanza y vivir la vida con muchas ganas

Tras celebrar su última misa dominical en la Catedral Metropolitana, como representante de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, el Arzobispo Emérito, Jesús Carlos Cabrero Romero, hizo un exhorto a las y los potosinos a no perder la esperanza ni la confianza de que vendrán tiempos mejores; asimismo, exhortó a la población a amar y vivir la vida con “muchas ganas”.

“¿A dónde vamos si ya no hay esperanza, si ya no hay confianza?, no es más que caer en un pesimismo y estar señalándonos los unos a los otros, pero ya no es tiempo de pesimismo ni de culpas. Ahorita es la oportunidad de que hagamos algo más, y que salga de nuestra voluntad, no queramos que todo nos caiga del cielo, hay que salir a luchar y no desesperarnos, con la confianza de que vendrán las cosas y que Dios dirá cuándo”, expresó.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

El prelado potosino, manifestó que los buenos y malos momentos son oportunidades para aprender, pues “la vida es una escuela” que nos va formando como personas y como tal lleva un proceso, “no podemos improvisar”, sino que hay que prepararse y vivir con muchas ganas.

De igual forma, hizo un llamado a amar y embellecer nuestra tierra potosina, pues se necesita el trabajo y apoyo todos para construir un mejor San Luis Potosí, en beneficio de nosotros mismos, pero sobre todo de las nuevas y futuras generaciones.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“Potosinos amemos nuestra tierra, necesita de cada uno de nosotros, de nuestros dones y cualidades, vamos embelleciendo nuestras tierras, por más humildes y sencillos que seamos. No demos marcha atrás, caminemos hacia adelante, miremos al futuro, ¿cómo vamos a dejar sin patrimonio humano, espiritual y social a las generaciones que vienen? No se vale, ayudemos a construir un San Luis mejor al que nos tocó vivir. Hay que soñar y aspirar a lo está al alcance de nosotros”, apuntó.